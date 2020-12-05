Португалия смягчит карантин на праздники

Власти Португалии решили сделать жителям страны подарок — смягчить карантинные ограничения во время Рождественских праздников. Однако после праздников все вернут обратно во избежания роста заболеваемых.

ФОТО: Из открытых источников

Как пишет Reuters, на протяжении трех дней с 23 декабря, власти отменят строгие ограничения по передвижению по стране. Также будет разрешено собираться в больших группах в одном помещении.

Также комендантский час, который был ранее введен, станет более лояльным: он будет начинаться в не в 23.00, а в 2.00 ночи. После окончания праздников, власти страны решили еще больше ужесточить карантин: нельзя будет собираться группами, ездить к друзьям и к родственникам в другие города.

В стране в прошлом месяце был снова всплеск инфицированных коронавирусной инфекцией, в декабре пик пошел на спад, но власти бояться, что после праздников, количество заболевших намного вырастит.

Напомним, "Комментарии" писали, в Эстонии не спадает количество инфицированных коронавирусной инфекцией. В связи с пандемией, в стране решили еще больше ужесточить карантинные ограничения. Все магазины должны быть заполнены людьми не больше половины, точки общественного питания должны закрываться до 22:00. Бары и другие развлекательные заведения, не должны работать по ночам. Если раньше требования касались запрета после 00.00, то с сегодняшнего дня все должны быть закрыты после 22:00.





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