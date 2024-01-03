После обстрелов Украины НАТО укрепляет защиту Европы: заключен новый мощный оборонный контракт

Военные Североатлантического альянса укрепляют " Небесный щит " стран Европейского союза 1000 ракетами для ЗРК Patriot.

НАТО укрепляет "Небесный щит" Европы (фото из открытых источников)

Сегодня представители соответствующего подразделения НАТО заключили контракты на закупку обнародованного количества боеголовок при поддержке группы стран-членов ЕС, среди которых упоминают Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию. Об этом информирует Reuters .

"Консолидированная многонациональная закупка в духе Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI) обеспечивает экономию за счет масштаба и поддерживает расширение производственных мощностей для новых ракет GEM-T с целью удовлетворения растущего спроса", — говорится в заявлении Альянса.

Контракты на 1000 ракет для комплексов Patriot заключены с представителями компании COMLOG. Это совместный проект военно-промышленной компании Raytheon из США и европейским разработчиком ракетных систем MBDA, утверждается в сообщении НАТО.

Еще отмечают, что согласно контракту производство ракет на территории Европы будет увеличено.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что WSJ узнала, в чем Россия и Китай опережают Запад . Развязанная Россией полномасштабная война против Украины обнаружила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент. С этим у союзников Украины большие сложности. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

К примеру, изготовление одной ракетной системы NASAMS, защищающей воздушное пространство над Белым домом, идет два года. И сейчас в связи с ростом количества потенциальных угроз для Запада, включая Россию и Китай, спрос на них также резко возрос, заказы постоянно накапливаются.

