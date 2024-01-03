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После обстрелов Украины НАТО укрепляет защиту Европы: заключен новый мощный оборонный контракт

Контракт на тысячу ракет под ЗРК Patriot был заключен 3 января

3 января 2024, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Военные Североатлантического альянса укрепляют " Небесный щит " стран Европейского союза 1000 ракетами для ЗРК Patriot.

После обстрелов Украины НАТО укрепляет защиту Европы: заключен новый мощный оборонный контракт

НАТО укрепляет "Небесный щит" Европы (фото из открытых источников)

Сегодня представители соответствующего подразделения НАТО заключили контракты на закупку обнародованного количества боеголовок при поддержке группы стран-членов ЕС, среди которых упоминают Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию. Об этом информирует Reuters .

"Консолидированная многонациональная закупка в духе Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI) обеспечивает экономию за счет масштаба и поддерживает расширение производственных мощностей для новых ракет GEM-T с целью удовлетворения растущего спроса", — говорится в заявлении Альянса.

Контракты на 1000 ракет для комплексов Patriot заключены с представителями компании COMLOG. Это совместный проект военно-промышленной компании Raytheon из США и европейским разработчиком ракетных систем MBDA, утверждается в сообщении НАТО.

Еще отмечают, что согласно контракту производство ракет на территории Европы будет увеличено.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что WSJ узнала, в чем Россия и Китай опережают Запад . Развязанная Россией полномасштабная война против Украины обнаружила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент. С этим у союзников Украины большие сложности. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

К примеру, изготовление одной ракетной системы NASAMS, защищающей воздушное пространство над Белым домом, идет два года. И сейчас в связи с ростом количества потенциальных угроз для Запада, включая Россию и Китай, спрос на них также резко возрос, заказы постоянно накапливаются.
 



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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/european-nato-members-strike-deal-buy-up-1000-patriot-missiles-2024-01-03/
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