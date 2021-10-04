Пожар на птицеферме: в Польше задержали украинцев

Украинцы задержаны за рубежом, им инкриминируют поджог имущества и кражу. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Рави-Мазовецкой в Польше.



Пожар на ферме, фото полиции Польши

Известно, что украинец ранее работал на ферме. Днем, 3 октября, он решил поджечь сарай на территории фермы, которая выращивала кур. Сообщается, что он якобы был в состоянии алкогольного опьянения. После проверки уровня алкоголя в крови в отделении полиции, было установлено, что в его крови было около 2 промилле алкоголя.



На место происшествия прибыли пожарные Добровольческой пожарной части и пожарные из Государственной пожарной службы с Жирардова. Следователи, прибывшие на место, установили, что сарай подожгли. С видеозаписей видно, что через забор перепрыгнули три человека, один мужчина поджег помещение.



О пожаре на территории владельцу фермы рассказал сам поджигатель. Пока горел сарай, двое украинцев, которые были вместе с поджигателем, ворвались в магазин, расположенный неподалеку.

Личности подозреваемых в преступлениях установлены — это мужчины 23, 29 и 42 лет. Троих этих людей задержали полицейские и отвезли в участок. Все они были нетрезвые. Теперь, если в суде будет доказана вина мужчин, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают размер убытков от поджога и кражи товаров из магазина.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские работники отказываются от Польши. В Германии украинский работник в месяц может получить больше 130 000 гривен. На втором месте Великобритания. Там можно получить 94 000 гривен. На третьем месте идет Чехия. Там можно получить более 50 000 гривен в месяц. И на четвертом месте расположилась Польша. Там можно в месяц получить больше 40000 гривен.

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