logo

BTC/USD

42374.25

ETH/USD

2922.75

LTC/USD

124.76

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Правительство Чехии выразило свою поддержку по вступлению Украины в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство Чехии выразило свою поддержку по вступлению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Чехии рассказал, что мешает нашему государству вступить в ЕС

сегодня, 13:25
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Чешская республика выразила свою поддержку Украине в передаче вооружения и даже предоставления военных. Кроме того, Чехия поддерживает украинцев на их пути в Евросоюз. Об этом сообщает Прямой.

Правительство Чехии выразило свою поддержку по вступлению Украины в ЕС

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, правительство Чехии готово подписать с Украиной декларацию, которая подтвердит ее поддержку нашего государства на пути в Евросоюз.

Чиновник говорит, что сейчас продолжаются переговоры с украинским правительством. У чешской стороны довольно оптимистичные настроения по поводу этих переговоров. Однако украинцам нужно продолжать реформирование в сфере работы судопроизводства, правоохранительных органов, а также самая главная проблема — борьба с коррупцией. Если украинцам удастся ее преодолеть, европейские страны помогут Украине с ростом экономики.

Поэтому в случае успеха реформ в Украине, вступление в Евросоюз станет "простой документальной формальностью", а также произойдет "взрывной рост украинской экономики".

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Чехии планирует помочь украинцам, учитывая обострение ситуации и накопление российских войск у ее границ. Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что Чехия готова отправить или продать военные материалы Украине. Впрочем, сначала чешское правительство должно согласовать поставки вооружения и боеприпасов для украинцев со странами Вышеградской группы, Прибалтики, Германией, Австрией.

Также она отметила, что Украина является партнером Чехии и Североатлантического альянса. Поэтому в случае соответствующего запроса Чехия готова рассмотреть возможность отправки своих солдат в Украину и предоставить всю необходимую помощь.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://prm.ua/chekhiia-zaiavyla-pro-hotovnist-pidtrymaty-ukrainu-u-vstupi-do-yevrosoiuzu/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!