Правительство Чехии выразило свою поддержку по вступлению Украины в ЕС

Чешская республика выразила свою поддержку Украине в передаче вооружения и даже предоставления военных. Кроме того, Чехия поддерживает украинцев на их пути в Евросоюз. Об этом сообщает Прямой.



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По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, правительство Чехии готово подписать с Украиной декларацию, которая подтвердит ее поддержку нашего государства на пути в Евросоюз.

Чиновник говорит, что сейчас продолжаются переговоры с украинским правительством. У чешской стороны довольно оптимистичные настроения по поводу этих переговоров. Однако украинцам нужно продолжать реформирование в сфере работы судопроизводства, правоохранительных органов, а также самая главная проблема — борьба с коррупцией. Если украинцам удастся ее преодолеть, европейские страны помогут Украине с ростом экономики.

Поэтому в случае успеха реформ в Украине, вступление в Евросоюз станет "простой документальной формальностью", а также произойдет "взрывной рост украинской экономики".

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Чехии планирует помочь украинцам, учитывая обострение ситуации и накопление российских войск у ее границ. Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что Чехия готова отправить или продать военные материалы Украине. Впрочем, сначала чешское правительство должно согласовать поставки вооружения и боеприпасов для украинцев со странами Вышеградской группы, Прибалтики, Германией, Австрией.

Также она отметила, что Украина является партнером Чехии и Североатлантического альянса. Поэтому в случае соответствующего запроса Чехия готова рассмотреть возможность отправки своих солдат в Украину и предоставить всю необходимую помощь.



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