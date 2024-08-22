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Главная Новости Мир Европа Прекращение огня в Курской области: в Венгрии сделали новое заявление об операции ВСУ в РФ
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Прекращение огня в Курской области: в Венгрии сделали новое заявление об операции ВСУ в РФ

Венгрия считает, что операция ВСУ в Курской области не ускоряет мирное урегулирование войны в Украине.

сегодня, 18:35
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Лиля Воробьева

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш прокомментировал действия украинских сил на территории Курской области России, отметив, что венгерские власти выступают за достижение мира и прекращение огня. Как сообщает издание Telex, Гуяш подчеркнул, что Венгрия стремится к установлению перемирия, которое контрастирует с наступательными действиями Украины.

Прекращение огня в Курской области: в Венгрии сделали новое заявление об операции ВСУ в РФ

Гергей Гуяш (фото из открытых источников)

"Украина уже не только обороняется, но и начинает наступление. Мы хотим прекращения огня и мира", – отметил Гуяш.

Кроме того, венгерский чиновник призвал как Россию, так и Украину помнить об ответственности за энергетическую безопасность Европы, имея в виду важность транспортировки российской нефти и газа через украинскую территорию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия угрожает Брюсселю . В Венгрии пригрозили, что могут начать транспортировать мигрантов внутрь ЕС, если Европейский Союз не аннулирует наказание для Будапешта из-за политики предоставления убежища для мигрантов.

Европейский суд объявил решение назначить Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также дополнительно ежедневный штраф на 1 млн евро за невыполнение условий защиты соискателей убежища. Представитель офиса Орбана Гергели Гуляш заявил, что переговоры Венгрии и Европейской комиссии начнутся в сентябре. По его словам, если переговоры будут не в пользу Будапешта, то Венгрия начнет раздавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

Это не первый спор между Венгрией и Европейским союзом. Страны ЕС критикую Венгрию, решившую упростить механизм выдачи виз для граждан Беларуси и России. Таким образом, они могут беспрепятственно путешествовать по ЕС через Венгрию обходя санкции.

 



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Источник: https://telex.hu/
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