Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш прокомментировал действия украинских сил на территории Курской области России, отметив, что венгерские власти выступают за достижение мира и прекращение огня. Как сообщает издание Telex, Гуяш подчеркнул, что Венгрия стремится к установлению перемирия, которое контрастирует с наступательными действиями Украины.

Гергей Гуяш (фото из открытых источников)

"Украина уже не только обороняется, но и начинает наступление. Мы хотим прекращения огня и мира", – отметил Гуяш.

Кроме того, венгерский чиновник призвал как Россию, так и Украину помнить об ответственности за энергетическую безопасность Европы, имея в виду важность транспортировки российской нефти и газа через украинскую территорию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия угрожает Брюсселю . В Венгрии пригрозили, что могут начать транспортировать мигрантов внутрь ЕС, если Европейский Союз не аннулирует наказание для Будапешта из-за политики предоставления убежища для мигрантов.

Европейский суд объявил решение назначить Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также дополнительно ежедневный штраф на 1 млн евро за невыполнение условий защиты соискателей убежища. Представитель офиса Орбана Гергели Гуляш заявил, что переговоры Венгрии и Европейской комиссии начнутся в сентябре. По его словам, если переговоры будут не в пользу Будапешта, то Венгрия начнет раздавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

Это не первый спор между Венгрией и Европейским союзом. Страны ЕС критикую Венгрию, решившую упростить механизм выдачи виз для граждан Беларуси и России. Таким образом, они могут беспрепятственно путешествовать по ЕС через Венгрию обходя санкции.



