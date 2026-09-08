Премьер Дании жестко ответила Трампу после публикации карты США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично отреагировала на новую публикацию президента США Дональда Трампа, в которой Гренландия оказалась обозначена американским флагом. Датский премьер дала понять, что позиция Копенгагена и жителей острова по этому вопросу остается неизменной.

Метте Фредериксен. Фото: из открытых источников

Поводом для заявления стала публикация Трампа в социальной сети Truth Social от 7 сентября. Американский президент разместил фотографию с картой, на которой Гренландия, наряду с другими территориями, была покрыта флагом США.

Фредериксен подчеркнула, что подобные действия не меняют отношения самих гренландцев к вопросу о будущем острова. По ее словам, правительство Гренландии и население территории уже неоднократно заявляли, что не хотят становиться частью США.

"Именно народ Гренландии должен решать свое будущее", — заявила глава датского правительства, отдельно подчеркнув, что остров не является объектом для продажи.

Заявление Фредериксен прозвучало на фоне многолетнего интереса Трампа к Гренландии. Президент США еще во время своего первого срока публично обсуждал возможность приобретения острова у Дании, однако Копенгаген отверг подобную идею.

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, при этом вопросы внешней политики и обороны во многом остаются в ведении Копенгагена. Сам остров имеет огромное стратегическое значение из-за своего расположения в Арктике и потенциальных природных ресурсов.

На этом фоне символическая карта с американским флагом стала очередным поводом для дипломатической перепалки вокруг будущего Гренландии. Копенгаген вновь дал понять: окончательное решение о статусе острова должно исходить не из Вашингтона, а от самих гренландцев.

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