Прем'єр Данії жорстко відповіла Трампу після публікації карти США

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен публічно відреагувала на нову публікацію президента США Дональда Трампа, в якій Гренландія була позначена американським прапором. Данський прем'єр дала зрозуміти, що позиція Копенгагена та мешканців острова з цього питання залишається незмінною.

Метте Фредеріксен. Фото: з відкритих джерел

Приводом для заяви стала публікація Трампа у соціальній мережі Truth Social від 7 вересня. Американський президент розмістив фотографію з картою, де Гренландія, поряд з іншими територіями, була вкрита прапором США.

Фредеріксен підкреслила, що подібні дії не змінюють ставлення самих гренландців до питання майбутнього острова. За її словами, уряд Гренландії та населення території вже неодноразово заявляли, що не хочуть ставати частиною США.

"Саме народ Гренландії має вирішувати своє майбутнє", — заявила глава датського уряду, окремо наголосивши, що острів не є об'єктом для продажу.

Заява Фредеріксен прозвучала на тлі багаторічного інтересу Трампа до Гренландії. Президент США ще під час першого терміну публічно обговорював можливість придбання острова у Данії, проте Копенгаген відкинув подібну ідею.

Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія, причому питання зовнішньої політики та оборони багато в чому залишаються у віданні Копенгагена. Сам острів має величезне стратегічне значення через своє розташування в Арктиці та потенційних природних ресурсів.

На цьому фоні символічна карта з американським прапором стала черговим приводом для дипломатичної суперечки навколо майбутнього Гренландії. Копенгаген знову дав зрозуміти: остаточне рішення про статус острова має виходити не з Вашингтона, а від самих гренландців.

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