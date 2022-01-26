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Премьер Греции принес извинения за коллапс на дорогах: что известно

В Греции из-за снегопада объявлены каникулы в школах, а на магистрали образовалась пробка

сегодня, 16:46
Автор:

Козлова Альбіна
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В среду, 26 января, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с обращением к народу на заседании Кабинета министров. Глава правительства извинился за то, что государственные органы не могут справиться с последствиями снегопада. В результате непогоды движение транспорта в Афинах заблокировано, а тысячи водителей легковушек застряли в сугробах на автомагистралях. Об этом сообщает Reuters.

Премьер Греции принес извинения за коллапс на дорогах: что известно

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24 января сильный снегопад фактически парализовал движение транспорта на главной кольцевой дороге столицы. Сотрудники службы спасения проводили эвакуацию водителей и пассажиров, застрявших в сугробах. Часть водителей пешком добирались до города, часть отправилась в аэропорт, чтобы согреться и переждать непогоду в помещении.

Третий день более трех тысяч домов в спальном районе Афин остаются без электроэнергии из-за снегопадов. На кольцевой дороге брошены десятки автомобилей. По решению правительства 25 и 26 января объявлены выходными в районах, пострадавших от снегопадов. Там не работают учебные заведения, правительственные ведомства и общественные службы. Ученики останутся на вынужденных каникулах до 28 января, потому что снеговые сугробы заблокировали доезд в школы.

За коллапс на автомагистрали ответственность возложили на оператора, который не приложил усилия для своевременной расчистки дороги для транспорта. По словам Кириакоса Мицотакиса, в будущем будет улучшена координация между государственными органами.

"Я хотел бы начать заседание с личных и искренних извинений перед нашими согражданами, которые много часов стояли в пробке на автомагистрали. Были ошибки и недостатки, которые нужно исправлять. Правда, что инфраструктура средиземноморской страны не всегда приспособлена к условиям сильных снегопадов. Однако так же верно и то, что государственный механизм еще не на той точке готовности, которой требуют явления столь большой интенсивности", — подчеркнул министр.

Как сообщал портал "Комментарии", снегопады накрыли Стамбул. В аэропорту турецкой столицы заблокировано большое количество пассажиров, в том числе и украинцы. Ведь дневные и вечерние рейсы в Киев отменены.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/greek-pm-apologises-snowstorm-ordeal-2022-01-26/
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