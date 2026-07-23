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Премьер Латвии обвинил Москву в новой атаке на Европу

Рига заявила о резком росте нелегальной миграции с территории Беларуси и считает происходящее частью гибридной войны России против стран НАТО

23 июля 2026, 13:28
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за резким увеличением числа попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы стоят структуры, связанные с российским руководством. По его словам, происходящее является частью гибридной войны, которую Москва ведет против европейских государств.

Премьер Латвии обвинил Москву в новой атаке на Европу

Андрис Кулбергс. Фото: из открытых источников

В интервью Euronews глава латвийского правительства отметил, что Россия и Беларусь используют миграционный кризис как инструмент давления на страны НАТО. По его мнению, подобные действия связаны с попытками Кремля отвлечь внимание от ситуации на фронте в Украине и создать новые очаги напряженности в Европе.

Кулбергс утверждает, что большинство задержанных на границе – мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие криминальное прошлое и получившие белорусские визы. Он считает, что речь идет не о стихийной миграции, а о заранее организованной операции, целью которой является проверка устойчивости системы безопасности Латвии и ее союзников.

Премьер предупредил, что подобный сценарий может быть реализован и против других государств региона. По его словам, после Латвии объектами аналогичного давления могут стать Литва, Эстония, Финляндия или Польша.

Поводом для заявления стали последние данные латвийских пограничников. За один день на прошлой неделе было зафиксировано сразу 111 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Для сравнения, в соседней Литве, граница которой с Беларусью почти в четыре раза длиннее, за тот же период зарегистрировали лишь две подобные попытки.

Власти Латвии считают, что происходящее требует усиления охраны внешних границ Евросоюза и координации действий союзников для противодействия новым элементам гибридной стратегии Москвы.

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