Прем'єр Латвії звинуватив Москву у новій атаці на Європу

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що за різким збільшенням кількості спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону стоять структури, пов'язані з російським керівництвом. За його словами, те, що відбувається, є частиною гібридної війни, яку Москва веде проти європейських держав.

Андріс Кулбергс. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю Euronews глава латвійського уряду зазначив, що Росія та Білорусь використовують міграційну кризу як інструмент тиску на країни НАТО. На його думку, подібні дії пов'язані зі спробами Кремля відвернути увагу від ситуації на фронті в Україні та створити нові осередки напруженості в Європі.

Кулбергс стверджує, що більшість затриманих на кордоні – чоловіки віком від 18 до 25 років, які мають кримінальне минуле та отримали білоруські візи. Він вважає, що йдеться не про стихійну міграцію, а про заздалегідь організовану операцію, метою якої є перевірка стійкості системи безпеки Латвії та її союзників.

Прем'єр попередив, що такий сценарій може бути реалізований і проти інших держав регіону. За його словами, після Латвії об'єктами аналогічного тиску можуть стати Литва, Естонія, Фінляндія чи Польща.

Приводом для заяви стали останні дані латвійських прикордонників. За один день минулого тижня було зафіксовано одразу 111 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі. Для порівняння, у сусідній Литві, межа якої з Білоруссю майже вчетверо довша, за той же період зареєстрували лише дві подібні спроби.

Влада Латвії вважає, що те, що відбувається, вимагає посилення охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу та координації дій союзників для протидії новим елементам гібридної стратегії Москви.

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