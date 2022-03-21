Премьер-министр Чехии рассказал, как можно остановить Путина

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что нужно вводить еще больше санкций против России – страны-агрессорки. По мнению политика, это может помочь остановить преступления России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии в Твиттере.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала - фото из открытых источниковПремьер-министр Чехии Петр Фиала - фото из открытых источников

"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди. Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", — говорится в сообщении премьер-министра Чехии Петра Фиала.

Как сообщали ранее "Комментарии", "Юнармию" из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя. Во временно оккупированном Крыму школьников привлекают к "Юнармии", их могут использовать в войне россии против Украины. Министр обороны агрессора подписал соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины".

Также "Комментарии" писали, что Алексей Резников сообщил, какая ситуация сейчас в государстве. В частности, по его словам, украинская армия уничтожила почти полностью ряд "элитных" российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений и их руководство.

Читайте на портале "Комментарии": в минобороны Великобритании рассказали о главных целях россиян в Украине. В минобороны Британии фиксируют, что бои продолжаются к северу от Киева, хотя наступавшие на город с северо-востока войска страны-агрессора остановились.

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