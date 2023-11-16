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Премьер Румынии раздражен из-за поступка Украины: какая причина

Румынский премьер Марчел Чолаку выразил свое раздражение по поводу языкового вопроса в Украине из-за "молдавского языка".

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отреагировал на решение Украины печатать учебники с использованием термина "молдавский язык", несмотря на предварительные договоренности изъять этот термин из книг и официальных документов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Cotidianul.

Премьер Румынии раздражен из-за поступка Украины: какая причина

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Фото из открытых источников

Премьер Румынии рассказал, что наткнулся на информацию в СМИ о печати учебников для пятого класса в Одесской области от государственного издательства "Мир" в которых был использован термин "молдавский язык". Учебники касались Молдовы и назывались "Молдовский язык" и "Молдовская и мировая литература".


"Минувшей ночью я был раздражен, я заснул около 1:30. Я позвонил в Украину. Я заставил советника по внешней политике позвонить, чтобы узнать, что происходит. И я узнал правду. Эти учебники были напечатаны", — рассказал Марчел Чолаку.

Премьер-министр Румынии вспомнил о договоренностях с Украиной об обещании изъять термин "молдавский язык", однако этого не произошло. По словам Чолака, вероятно, это произошло из-за "логистической проблемы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после встречи премьер-министра Румынии Марчела Чолаку с Владимиром Зеленским, президент Украины пояснил, что в стране продолжается война и сейчас языковой вопрос не в приоритете, однако указал, что передаст этот вопрос правительству, который сможет его решить. Таким образом Украина должна была прекратить признавать "молдавский язык".

Также "Комментарии" писали, что президент Молдовы одобрила отмену молдавского языка в стране. Таким образом, в Молдове официально будет государственный румынский язык.



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Источник: https://www.cotidianul.ro/in-ucraina-au-aparut-manuale-scolare-in-limba-moldoveneasca-ciolacu-a-spus-tot-adevarul/?fbclid=IwAR1MpMrFfpb0aqR-ysaklukLgK0F0SYoEccj2b7iN0vSkZ8nS0Uf95TCOcM
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