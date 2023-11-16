Премьер Румынии раздражен из-за поступка Украины: какая причина

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отреагировал на решение Украины печатать учебники с использованием термина "молдавский язык", несмотря на предварительные договоренности изъять этот термин из книг и официальных документов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Cotidianul.



Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Фото из открытых источников

Премьер Румынии рассказал, что наткнулся на информацию в СМИ о печати учебников для пятого класса в Одесской области от государственного издательства "Мир" в которых был использован термин "молдавский язык". Учебники касались Молдовы и назывались "Молдовский язык" и "Молдовская и мировая литература".

"Минувшей ночью я был раздражен, я заснул около 1:30. Я позвонил в Украину. Я заставил советника по внешней политике позвонить, чтобы узнать, что происходит. И я узнал правду. Эти учебники были напечатаны", — рассказал Марчел Чолаку.

Премьер-министр Румынии вспомнил о договоренностях с Украиной об обещании изъять термин "молдавский язык", однако этого не произошло. По словам Чолака, вероятно, это произошло из-за "логистической проблемы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после встречи премьер-министра Румынии Марчела Чолаку с Владимиром Зеленским, президент Украины пояснил, что в стране продолжается война и сейчас языковой вопрос не в приоритете, однако указал, что передаст этот вопрос правительству, который сможет его решить. Таким образом Украина должна была прекратить признавать "молдавский язык".

Также "Комментарии" писали, что президент Молдовы одобрила отмену молдавского языка в стране. Таким образом, в Молдове официально будет государственный румынский язык.