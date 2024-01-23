Премьер Словакии сделал скандальное заявление об обстрелах Киева: что он сказал

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Киеве "совершенно нормальная жизнь", несмотря на ракетные обстрелы РФ. Об этом сообщает издание Refresher.sk, передает портал "Комментарии".

Роберт Фицо оскандалился из-за комментария об обстрелах Киева. Фото из открытых источников

Журналисты спросили у Роберта Фицо, почему он встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Ужгороде, тогда как в Киеве он смог бы увидеть своими глазами последствия российско-украинской войны. На что премьер Словакии ответил: "Вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы ведь не серьезно, я надеюсь. Там абсолютно нормальная жизнь".

Роберт Фицо добавил, что не видит никакой разницы, где встречаться с Денисом Шмыгалем – в Киеве или Ужгороде, а потому не понимает, зачем ему ехать в украинскую столицу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.

