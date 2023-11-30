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Премьер Словакии сделал заявление о нормализации отношений с РФ

Премьер Словакии начал мечтать о нормализации отношений с РФ

сегодня, 18:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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30 ноября во время встречи с российским послом премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал рассуждать о возможной нормализации отношений с Россией. Об этом говорится на странице правительства Словакии .

Премьер Словакии сделал заявление о нормализации отношений с РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Фицо принял в здании правительства Словакии в Братиславе посла США Гаутаму Рану и посла РФ Игоря Братчикова.


"Я изложил им свой взгляд на развитие словацко-американских и словацко-российских отношений. Словацкая Республика является государством-членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, оно не может ограничивать нас в суверенных позициях, которые не всегда соответствуют политике единого правильного мнения, пропагандируемого в Евросоюзе", — заявил он.

Также словацкий премьер отметил, что его приоритетом во внешней политике станет защита и продвижение словацких национально-государственных интересов, включающих поддержку "мирных инициатив". Кроме этого, он объяснил свой взгляд на войну в Украине, где стратегия ЕС и США, установленная до сих пор, якобы "терпит неудачу".

"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и стандартизации словацко-российских отношений", — добавил Роберт Фицо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Словакия рассказала, как теперь будет помогать Украине. Как и было ранее заявлено правительством, Словакия прекращает предоставление Украине военной помощи из собственных запасов. Однако Братислава не отказывается от поддержки Украины другим способом. Так, Киев продолжит получать товары других групп и категорий.

Глава словацкого оборонного ведомства Роберт Калиняк в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе рассказал о нововведениях Братиславы о помощи для Украины, отражающей широкомасштабную российскую агрессию.



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