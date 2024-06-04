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Президент Болгарии начал пугать "ядерным Армагеддоном"

Болгарский президент Румен Радев критикует помощь Украине и членам НАТО, предоставивших разрешение Украине бить западным оружием по России.

сегодня, 15:03
Автор:
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Slava Kot
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Президент Болгарии Румен Радев подверг критике НАТО и заявил, что оборонный альянс принимает участие в войне в Украине. По его словам, подобные действия угрожают усилением эскалации и "ядерным Армагеддоном".

Президент Болгарии начал пугать "ядерным Армагеддоном"

Президент Болгарии Румен Радев. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами Румен Радев начал критиковать решение некоторых стран НАТО разрешить Украине наносить удары по территории России.

"С решением разрешить атаку западным оружием вглубь России и с формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта эти красные линии уже пересечены, и, к сожалению, наши политики становятся частью таких неадекватных решений со всеми вытекающими последствиями", — сказал Радев и намекнул, что это может привести к "ядерному Армагеддону".

Заявления президента Болгарии совпадают с риторикой Кремля, неоднократно угрожавшими глобальной войной с применением ядерного оружия.

На слова президента Болгарии отреагировал местный депутат Делян Пеевский, призвавший Румена Радева "перестать пугать людей". Кроме того, Пеевский подчеркнул, что Болгария является частью ЕС и НАТО, и этого никто не изменит.

Это не первые скандальные заявления президент Болгарии по поводу войны в Украине. Как ранее сообщал портал "Комментарии", Румен Радев заявил, что победу Украины над Россией не следует воспринимать как единственное возможное решение войны в Украине, а следует рассматривать и другие варианты. Кроме того, Радев связал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо с войной в Украине.

Также "Комментарии" писали, что болгарский президент обвинил Украину, которая, по его словам, якобы является инициатором затягивания войны.



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Источник: https://www.svobodnaevropa.bg/a/radev-yadren-armagedon/32977450.html
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