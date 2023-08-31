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Президент Грузии хотела приехать в Украину: ее остановило собственное правительство

Правительство Грузии запретило президентке Грузии Саломе Зурабишвили приехать в Украину на День Независимости.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала совершить рабочий визит в Украину в период с 22 по 24 августа и таким образом поддержать украинский народ на День Независимости. Оказалось, что грузинское правительство не разрешило состояться этой поездке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщения от правительственной администрации.

Президент Грузии хотела приехать в Украину: ее остановило собственное правительство

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

Саломе Зурабишвили не посещала Украину с начала полномасштабного вторжения. В июне президент Грузии объяснила это тем, что не получила приглашений от украинского руководства, в том числе и президента Зеленского. Теперь стало известно, что Зурабишвили планировала посетить Украину, однако ее визит отменили.


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"Президенту было официально отказано в письменном виде с 22-24 августа в Украину", — говорится в сообщении от правительственной администрации Грузии.

Согласно конституции Грузии, президент имеет лишь представительные полномочия по внешней политике, а ее реализацией занимается правительство страны. Таким образом правительство решает, может ли президент посетить ту или иную страну.

Также известно, что Саломе Зурабишвили отменили ее запрос на приезд в такие страны как Германия, Польша, Болгария, Чехия, Израиль, Швейцария, Дания и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Грузии заявили, что Украина оскорбила их страну. Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что слова Зеленского стали оскорблением для грузинской стороны.

Также "Комментарии" писали, что грузины собрались на протесты вблизи в аэропорту Тбилиси из-за первого прямого рейса из России. Оппозиционеры утверждают, что таким образом Россия пытается медленно аннексировать Грузию.



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Источник: https://www.facebook.com/GeorgianGovernment/posts/pfbid0Ec34VZKNa1PdmBKjX4qpmY2K85YDnbbpD4kchHTaxYxffRr6NayiQta2quxiouGal
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