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Президент Грузии назвала большую ошибку Запада

Зурабишвили считает, что война закончится, когда Россия покинет все оккупированные земли, включая украинские и грузинские территории.

сегодня, 14:15 comments1073
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Автор:

Slava Kot

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна выйти из грузинских территорий, которые она оккупировала 15 лет назад. По мнению грузинского лидера, это должно быть одно из условий капитуляции России, чтобы не допустить очередных ошибок в политике стран Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Президент Грузии назвала большую ошибку Запада

Президента Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых джерел

Во время интервью Зурабашвили , что в рамках возможного мирного соглашения между Украиной и Россией также следует рассмотреть грузинский вопрос, ведь Путин уже 15 лет держит под оккупационным режимом около 20% кавказской страны.


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"Россия должна узнать, где проходят ее границы. Грузинские вопросы должны быть рассмотрены, потому что никто не должен думать, что эту войну можно решить без отступления России со всех оккупированных территорий", — сказала президент Саломе Зурабишвили.

Грузинский лидер считает, что Россия практически проиграла это сражение в Украине, но решающий момент для восстановления порядка в регионе зависит от полного поражения Путина в войне. Зурабишвили утверждает, что Запад может допустить очередную ошибку, если Россия не оставит все оккупированные регионы.

"Не требуя от России полного выхода в рамках условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку — такую же большую, как 2008, 2014 годы", — сказала Зурабишвили, имея в виду вторжение в Грузию и аннексию Крыма.

Саломе Зурабишвили дала интервью в своей резиденции в Тбилиси, на которые размещены украинский и грузинский флаги. Несмотря на критические заявления президентки Грузии, правительство страны, которым руководит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не ввел санкции против РФ, принимает россиян, торгует на российском рынке и отказалось от военной помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах президента Польши, сказавшего, что россияне придут на коленях подписывать миру.

Также "Комментарии" писали, что в Крыму украинские повстанцы ликвидировали двух важных офицеров Росгвардии.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-01/georgia-wants-russia-to-leave-its-land-in-a-ukraine-peace-deal
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