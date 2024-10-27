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Президент Грузии не признала выборы и призвала людей выходить на протесты

Международные наблюдатели заявили о серьезных нарушениях на выборах в Грузии.

сегодня, 20:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, назвав их "тотально сфальсифицированными". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на ее выступление.

Президент Грузии не признала выборы и призвала людей выходить на протесты

Саломе Зурабишвили (фото из открытых источников)

Зурабишвили подчеркнула, что как представитель независимого института в стране, она не может принять результаты голосования. "Я не признаю эти выборы", — подчеркнула президент. Она также отметила, что грузинский народ пал жертвой специальной операции со стороны России, направленной на подчинение страны.

"Признание этих выборов невозможно. Это означало бы признание покорения Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого боролись наши предки, и мы с этим не смиримся", — заявила Зурабишвили.

Президент призвала граждан к мирному протесту, объявив о проведении митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Мероприятие запланировано на 28 октября в 19.00.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях . Парламентские выборы в Грузии прошли с многочисленными нарушениями, что серьезно подорвало демократическую целостность избирательного процесса.

Организация отметила, что выборы проходили "в условиях поляризации и ограничений, что взрывало инклюзивность, прозрачность и честность процесса, поставив под угрозу его демократический характер". Среди наиболее серьезных нарушений были насилие в отношении членов оппозиции, запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и массовое злоупотребление административными ресурсами.

Миссия также выразила обеспокоенность независимостью и беспристрастностью ЦИК. По словам Вуйовича, выборы состоялись на фоне крайне поляризованной политической ситуации, углубленной разногласиями по законодательству, в частности, принятия закона об "иноагентах", вызвавшего массовые протесты против правительства.



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