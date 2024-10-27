Президент Грузии не признала выборы и призвала людей выходить на протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, назвав их "тотально сфальсифицированными". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на ее выступление.

Саломе Зурабишвили (фото из открытых источников)

Зурабишвили подчеркнула, что как представитель независимого института в стране, она не может принять результаты голосования. "Я не признаю эти выборы", — подчеркнула президент. Она также отметила, что грузинский народ пал жертвой специальной операции со стороны России, направленной на подчинение страны.

"Признание этих выборов невозможно. Это означало бы признание покорения Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого боролись наши предки, и мы с этим не смиримся", — заявила Зурабишвили.

Президент призвала граждан к мирному протесту, объявив о проведении митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Мероприятие запланировано на 28 октября в 19.00.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях . Парламентские выборы в Грузии прошли с многочисленными нарушениями, что серьезно подорвало демократическую целостность избирательного процесса.

Организация отметила, что выборы проходили "в условиях поляризации и ограничений, что взрывало инклюзивность, прозрачность и честность процесса, поставив под угрозу его демократический характер". Среди наиболее серьезных нарушений были насилие в отношении членов оппозиции, запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и массовое злоупотребление административными ресурсами.

Миссия также выразила обеспокоенность независимостью и беспристрастностью ЦИК. По словам Вуйовича, выборы состоялись на фоне крайне поляризованной политической ситуации, углубленной разногласиями по законодательству, в частности, принятия закона об "иноагентах", вызвавшего массовые протесты против правительства.

