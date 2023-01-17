Президент Хорватии повторяет нарратив Кремля о войне в Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович утверждает, что НАТО и США ведут прокси-войну против России в Украине, то есть войну руками украинских военных для победы над Путиным. Также хорватский президент риторически спрашивает, должны ли хорваты быть американскими рабами? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото с открытых источников

В декабре на сессии парламента Хорватской ассамблеи была отклонена идея учить украинских военных в Хорватии. Негативное решение прокомментировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который отметил, что "последствия отказа от поддержки жертв российской агрессии будут мучить нас еще долго". Сам Пленкович неоднократно отмечал необходимость поддержать Украину и разрешить обучение военных в Хорватии.

В этой ситуации президент Хорватии Зоран Миланович занимает совсем другую позицию.

"Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну в Украине против России и наоборот. Однако, когда нет четкой цели, все может закончиться, как в Афганистане. Планом не может быть свержение Путина, планом не могут быть санкции; это все ерунда, которая ничего не дают.Даже Милошевича санкции не сломили, они просто прыгают с войны в войну, а мы, что, должны быть американскими рабами?" – говорит хорватский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии уравнял позорное поражение Сталина времен СССР с сегодняшними действиями российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что в Германии задумываются о сотрудничестве с Россией после войны.









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