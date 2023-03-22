Президент Молдовы одобрила отмену молдавского языка

22 марта президент Молдовы Майя Санду подписала закон, отменяющий понятия "молдавского" и "родного" языка в официальных документах. Теперь единственным официальным языком в Молдове будет румынский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Майи Санду.



Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Молдова несколько лет пыталась отменить понятие "молдавского" языка, принятое в начале 90-х годов с согласия пророссийских партий и закрепленное в конституции страны. Однако Конституционный суд одобрил возможность забрать из официальных документов термины "молдавский" и "родной" язык и заменить их на "румынский язык".

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"Сегодня мы обнародовали закон, подтверждающий историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова румынский", — написала Майя Санду на своей странице в Facebook.

Кроме того, президент подчеркнула, что десятилетиями граждан Молдовы хотели разделить из-за языкового вопроса. Санду отметила, что "когда вы разделили нацию, вы можете подчинить и контролировать ее, разделенный народ не есть объединенная сила, которая может себя защитить".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что закон об отмене молдавского языка в начале марта прошел первое чтение, а несколько дней назад за него проголосовало большинство парламентариев страны. Вся процедура заняла около двух минут, потому что законопроект решили не обсуждать.

Также "Комментарии" писал о Майе Санде, которая назвала дату, когда Молдова должна стать членом ЕС. По мнению президента Молдовы, это должно произойти не позднее 2030 года. Санду считает, что у ее страны реальные шансы на вступление в Евросоюз.