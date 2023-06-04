Президент Молдовы поставила в неудобное положение Виктора Орбана

В Молдове 1 июня состоялся второй Саммит Европейского политического сообщества, куда были приглашены европейские лидеры. Однако саммит прошел не без казусов, ведь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил дипломатический отказ от президентки Молдовы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Орбан пытается поцеловать руку Санды. Фото из открытых источников

В молдавские СМИ попал эпизод встречи президентки Молдовы Майи Санду с венгерским лидером Виктором Орбаном. В момент поздравления премьер-министр Венгрии потянулся к запястью Санду для поцелуя, однако президент Молдавии утвердительно остановила это движение чем поставила Орбана в неудобное положение.

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Посмотреть курьезный случай между президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном можно ниже:

Украинский журналист Андрей Цаплиенко прокомментировал такой инцидент, указав о смелости Санды.

"Женщины часто смелее и откровеннее, чем их коллеги-политики мужского пола", — отметил Цаплиенко.

Вскоре ролик попал и в украинские СМИ. Большинство украинцев выразили мнение, что таким образом Майя Санду показала свою неприязнь к союзнику Путину и подчеркнула, что ему не рады среди европейских лидеров и Молдовы. Однако часть украинской аудитории высказала идею, что такой жест стал устаревшим и только сексистским в международной дипломатической сфере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан заявил о том, что Украина не выиграет войну против России.

Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, сравнившем процессы в ЕС с планами Гитлера завоевать Европу.