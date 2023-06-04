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Президент Молдовы поставила в неудобное положение Виктора Орбана

Майя Санду дипломатично отказала премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

сегодня, 08:40
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Автор:

Slava Kot

В Молдове 1 июня состоялся второй Саммит Европейского политического сообщества, куда были приглашены европейские лидеры. Однако саммит прошел не без казусов, ведь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил дипломатический отказ от президентки Молдовы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Президент Молдовы поставила в неудобное положение Виктора Орбана

Орбан пытается поцеловать руку Санды. Фото из открытых источников

В молдавские СМИ попал эпизод встречи президентки Молдовы Майи Санду с венгерским лидером Виктором Орбаном. В момент поздравления премьер-министр Венгрии потянулся к запястью Санду для поцелуя, однако президент Молдавии утвердительно остановила это движение чем поставила Орбана в неудобное положение.


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Посмотреть курьезный случай между президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном можно ниже:

Украинский журналист Андрей Цаплиенко прокомментировал такой инцидент, указав о смелости Санды.

"Женщины часто смелее и откровеннее, чем их коллеги-политики мужского пола", — отметил Цаплиенко.

Вскоре ролик попал и в украинские СМИ. Большинство украинцев выразили мнение, что таким образом Майя Санду показала свою неприязнь к союзнику Путину и подчеркнула, что ему не рады среди европейских лидеров и Молдовы. Однако часть украинской аудитории высказала идею, что такой жест стал устаревшим и только сексистским в международной дипломатической сфере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан заявил о том, что Украина не выиграет войну против России.

Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, сравнившем процессы в ЕС с планами Гитлера завоевать Европу.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/33253
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