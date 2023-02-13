Президент Молдовы раскрыла подробности плана Кремля

13 февраля во время брифинга о плане российских сил совершить государственный переворот в Молдове, президент страны Майя Санду рассказала детали. По словам Санду, Кремль планировал с помощью протестов оппозиции, военных, а также граждан нескольких стран совершить нападение на здания правительства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавское издание News Maker.

Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Во время своего турне по Европе президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе, где объявил, что у него есть данные о планах Кремля захватить власть в Молдове. Детали оставались неизвестными, пока их не обнародовала президент Молдовы Майя Санду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"План на будущий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные постройки и захвата заложников", — рассказала Санду.

Майя Санду рассказала, что Россия планировала привлечь для переворота граждан других стран.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой взрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции по правилам въезда в Молдову для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории ", — сказала Санду.

Президент заявила, что такими действиями Россия пыталась остановить процесс евроинтеграции Молдовы, а также использовать страну против Украины в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль планировал захватить Молдову и как следует реагировать на опасность со стороны России.

Также "Комментарии" писали, что на фоне плана Кремля захватить Молдову, премьер страны уходит в отставку.