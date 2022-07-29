Президент Молдовы рассказала, к кому обратится, если Россия начнет войну против ее страны

Официальные власти Молдовы готовы просить помощи у соседней Румынии, если военные конфликт из Украины перебросится и на территорию Молдовы. В таком случае после ухудшений отношений с Москвой Молдова будет просить военной помощи у страны НАТО. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Deschide".

Майя Санду. Фото: из открытых источников

Майя Санду призналась, что сегодня власти готовятся к самим пессимистическим сценариям. Если же ситуация ухудшится настолько, что российским войскам будет отдан приказ напасть на Молдову, то власти обратятся к соседней Румынии за помощью.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис гарантировал, что румынский народ готов будет поддержать соседнюю Молдову независимо от того, чем закончится война России против Украины.

"Мы остаемся самими близкими к Республике Молдова и не покидаем вас, независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злосчастной войны, которую развязала Россия против Украины", — отметил президент Румынии.

Стоит напомнить, парламентарии Молдовы проголосовали за продление чрезвычайного положения в стране, которое было введено в связи с войной Росси против Украины.

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