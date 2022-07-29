Президент Молдовы рассказала, к кому обратится, если Россия начнет войну против ее страны

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Кравцев Сергей
Официальные власти Молдовы готовы просить помощи у соседней Румынии, если военные конфликт из Украины перебросится и на территорию Молдовы. В таком случае после ухудшений отношений с Москвой Молдова будет просить военной помощи у страны НАТО. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Deschide".
Майя Санду. Фото: из открытых источников
Майя Санду призналась, что сегодня власти готовятся к самим пессимистическим сценариям. Если же ситуация ухудшится настолько, что российским войскам будет отдан приказ напасть на Молдову, то власти обратятся к соседней Румынии за помощью.
В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис гарантировал, что румынский народ готов будет поддержать соседнюю Молдову независимо от того, чем закончится война России против Украины.
Стоит напомнить, парламентарии Молдовы проголосовали за продление чрезвычайного положения в стране, которое было введено в связи с войной Росси против Украины.
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