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Президент Молдовы рассказала, к кому обратится, если Россия начнет войну против ее страны

В случае нападения России на Молдову может начаться конфликт с привлечением страны НАТО

сегодня, 15:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальные власти Молдовы готовы просить помощи у соседней Румынии, если военные конфликт из Украины перебросится и на территорию Молдовы. В таком случае после ухудшений отношений с Москвой Молдова будет просить военной помощи у страны НАТО. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Deschide".

Президент Молдовы рассказала, к кому обратится, если Россия начнет войну против ее страны

Майя Санду. Фото: из открытых источников

Майя Санду призналась, что сегодня власти готовятся к самим пессимистическим сценариям. Если же ситуация ухудшится настолько, что российским войскам будет отдан приказ напасть на Молдову, то власти обратятся к соседней Румынии за помощью. 

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис гарантировал, что румынский народ готов будет поддержать соседнюю Молдову независимо от того, чем закончится война России против Украины.                                                

"Мы остаемся самими близкими к Республике Молдова и не покидаем вас, независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злосчастной войны, которую развязала Россия против Украины", — отметил президент Румынии.

Стоит напомнить, парламентарии Молдовы проголосовали за продление чрезвычайного положения в стране, которое было введено в связи с войной Росси против Украины.

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Источник: https://deschide.md/ro/stiri/politic/111434/Maia-Sandu-despre-riscul-extinderii-r%C4%83zboiului-din-Ucraina-%E2%80%9EAdmitem-scenariile-cele-mai-pesimiste-Vom-cere-ajutor-Bucure%C8%99tiului%E2%80%9D.htm
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