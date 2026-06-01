Главная Новости Мир Европа Президент Румынии оскандалился заявлением: как попросил РФ бить по Украине
Президент Румынии оскандалился заявлением: как попросил РФ бить по Украине

Президент Румынии попросил Кремль бить по Украине так, чтобы не страдали граждане его страны

1 июня 2026, 07:47
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что России нужно изменить тактику обстрелов Украины, чтобы граждане его страны не страдали от этого. Такое заявление румынский лидер сделал в эфире BBC Weekend.

Никушор Дан. Фото: из открытых источников

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", — рассказал Дан.

Президент Румынии отметил, что это становится угрозой для румынских граждан.

"Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам", — акцентировал Дан.

Кроме того, в разговоре с журналистами президент Румынии заявил, что не исключает возможности высылки российского посла в случае новых инцидентов с дронами.

На своей странице в соцсети X Дан поделился результатами технического отчета о дроне, который разбился в ночь на 29 мая в Галаце. Он рассказал, что это "Герань-2" (российский аналог Shahed 136).

"Румыния не будет игнорировать или преуменьшать значение любого инцидента, угрожающего жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства", — написал президент Румынии.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночь 29 мая стала тревожным сигналом не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Российский беспилотник, атаковавший юг Одесской области, пересек воздушное пространство Румынии и упал на многоэтажку в приграничном городе Галац. В результате взрыва вспыхнул пожар, пострадали мирные жители. Удивила реакция НАТО, где лишь ограничились заявлением, осуждающим безрассудные действия России. О чем говорит сам прецедент и реакция НАТО? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/audio/play/w1730c5kb898515
