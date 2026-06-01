Президент Румынии оскандалился заявлением: как попросил РФ бить по Украине

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что России нужно изменить тактику обстрелов Украины, чтобы граждане его страны не страдали от этого. Такое заявление румынский лидер сделал в эфире BBC Weekend.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", — рассказал Дан.

Президент Румынии отметил, что это становится угрозой для румынских граждан.

"Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам", — акцентировал Дан.

Кроме того, в разговоре с журналистами президент Румынии заявил, что не исключает возможности высылки российского посла в случае новых инцидентов с дронами.

На своей странице в соцсети X Дан поделился результатами технического отчета о дроне, который разбился в ночь на 29 мая в Галаце. Он рассказал, что это "Герань-2" (российский аналог Shahed 136).

"Румыния не будет игнорировать или преуменьшать значение любого инцидента, угрожающего жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства", — написал президент Румынии.

