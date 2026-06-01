Президент Румунії оскандалився заявою: як попросив РФ бити по Україні

Кравцев Сергей
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росії потрібно змінити тактику обстрілів України, щоб громадяни його країни не страждали від цього. Таку заяву румунський лідер зробив в ефірі ВВС Weekend.
Нікушор Дан. Фото: із відкритих джерел
Президент Румунії зазначив, що це стає загрозою румунським громадянам.
Крім того, у розмові з журналістами президент Румунії заявив, що не відкидає можливості висилки російського посла у разі нових інцидентів із дронами.
На своїй сторінці в соцмережі X Дан поділився результатами технічного звіту про дрону, який розбився в ніч проти 29 травня в Галаці. Він розповів, що це "Герань-2" (російський аналог Shahed 136).
