Президент Румунії оскандалився заявою: як попросив РФ бити по Україні

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росії потрібно змінити тактику обстрілів України, щоб громадяни його країни не страждали від цього. Таку заяву румунський лідер зробив в ефірі ВВС Weekend.

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 або 30 інцидентів із дронами. Спочатку в них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який, на щастя, не вибухнув", — розповів Дан.

Президент Румунії зазначив, що це стає загрозою румунським громадянам.

"Тому, коли росіяни завдають ударів по містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть шкоди румунським громадянам", — наголосив Дан.

Крім того, у розмові з журналістами президент Румунії заявив, що не відкидає можливості висилки російського посла у разі нових інцидентів із дронами.

На своїй сторінці в соцмережі X Дан поділився результатами технічного звіту про дрону, який розбився в ніч проти 29 травня в Галаці. Він розповів, що це "Герань-2" (російський аналог Shahed 136).

"Румунія не ігноруватиме або применшуватиме значення будь-якого інциденту, що загрожує життю її громадян, національної безпеки чи суверенітету румунської держави", — написав президент Румунії.

ніч 29 травня стала тривожним сигналом не лише для України, а й для країн-членів НАТО. Російський безпілотник, який атакував південь Одеської області, перетнув повітряний простір Румунії та впав на багатоповерхівку у прикордонному місті Галац. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, постраждали мирні жителі.




