Президент Румунії оскандалився заявою: як попросив РФ бити по Україні
Президент Румунії оскандалився заявою: як попросив РФ бити по Україні

Президент Румунії попросив Кремль бити по Україні так, щоб не страждали громадяни його країни

1 червня 2026, 07:47
Кравцев Сергей

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росії потрібно змінити тактику обстрілів України, щоб громадяни його країни не страждали від цього. Таку заяву румунський лідер зробив в ефірі ВВС Weekend.

Нікушор Дан. Фото: із відкритих джерел

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 або 30 інцидентів із дронами. Спочатку в них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який, на щастя, не вибухнув", — розповів Дан.

Президент Румунії зазначив, що це стає загрозою румунським громадянам.

"Тому, коли росіяни завдають ударів по містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть шкоди румунським громадянам", — наголосив Дан.

Крім того, у розмові з журналістами президент Румунії заявив, що не відкидає можливості висилки російського посла у разі нових інцидентів із дронами.

На своїй сторінці в соцмережі X Дан поділився результатами технічного звіту про дрону, який розбився в ніч проти 29 травня в Галаці. Він розповів, що це "Герань-2" (російський аналог Shahed 136).

"Румунія не ігноруватиме або применшуватиме значення будь-якого інциденту, що загрожує життю її громадян, національної безпеки чи суверенітету румунської держави", — написав президент Румунії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ніч 29 травня стала тривожним сигналом не лише для України, а й для країн-членів НАТО. Російський безпілотник, який атакував південь Одеської області, перетнув повітряний простір Румунії та впав на багатоповерхівку у прикордонному місті Галац. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, постраждали мирні жителі. Здивувала реакція НАТО, де лише обмежилися заявою, яка засуджує нерозсудливі дії Росії. Про що говорить сам прецедент та реакція НАТО? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.




Джерело: https://www.bbc.com/audio/play/w1730c5kb898515
