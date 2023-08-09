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Президент Сербии пригрозил Украине: потеряет все, что имела в руках

Сербский лидер Александар Вучич заявил, что Зеленский может потерять важный козырь на Балканах.

сегодня, 13:03
Автор:
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Slava Kot
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Президент Сербии Александр Вучич резко негативно отреагировал на возможность признания Украиной независимости Косово. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Radio Slobodna Europa.

Президент Сербии пригрозил Украине: потеряет все, что имела в руках

Президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Украинские народные депутаты Александр Мережко и Алексей Гончаренко подписали обращение к руководителям МИД США, Великобритании и ЕС с просьбой рассмотреть критическую ситуацию на Балканах, которая может отвлечь Европу от Украины.


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В тексте обращения есть упоминание Косово, которое отмечается "суверенной страной и действенной демократией". В Сербии это упоминание вызвало предположение, что Украина готова признать независимость Косово. А президент Сербии Александар Вучич резко отреагировал и заявил, что в случае такого шага Украины, она "потеряет все, что имела" в плане политического доверия Сербии.

"Как после этого Украина может говорить, что она придерживается международного публичного права. Я убежден, что Зеленский не отпустит этот козырь", – сказал сербский лидер.

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что в украинском обществе все больше голосов в поддержку независимости Косово, однако украинский дипломат подчеркнул "позиция Украины принципиальна и стабильна — Украина уважает территориальную целостность Сербии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон объявил важное решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена по отношению к американским истребителям F-16 для Украины.

Также "Комментарии" писали, что ЮНЕСКО планирует изменить статус трех исторических объектов в Украине. Два объекта находятся в Киеве, а один – во Львове.



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Источник: https://www.slobodnaevropa.org/a/vucic-ukrajina-kosovo/32539592.html
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