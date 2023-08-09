Президент Сербии пригрозил Украине: потеряет все, что имела в руках

Президент Сербии Александр Вучич резко негативно отреагировал на возможность признания Украиной независимости Косово. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Radio Slobodna Europa.

Президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Украинские народные депутаты Александр Мережко и Алексей Гончаренко подписали обращение к руководителям МИД США, Великобритании и ЕС с просьбой рассмотреть критическую ситуацию на Балканах, которая может отвлечь Европу от Украины.

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В тексте обращения есть упоминание Косово, которое отмечается "суверенной страной и действенной демократией". В Сербии это упоминание вызвало предположение, что Украина готова признать независимость Косово. А президент Сербии Александар Вучич резко отреагировал и заявил, что в случае такого шага Украины, она "потеряет все, что имела" в плане политического доверия Сербии.

"Как после этого Украина может говорить, что она придерживается международного публичного права. Я убежден, что Зеленский не отпустит этот козырь", – сказал сербский лидер.

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что в украинском обществе все больше голосов в поддержку независимости Косово, однако украинский дипломат подчеркнул "позиция Украины принципиальна и стабильна — Украина уважает территориальную целостность Сербии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон объявил важное решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена по отношению к американским истребителям F-16 для Украины.

Также "Комментарии" писали, что ЮНЕСКО планирует изменить статус трех исторических объектов в Украине. Два объекта находятся в Киеве, а один – во Львове.