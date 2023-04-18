Изменит ли Швейцария нейтралитет ради Украины: ответ президента страны

Президент Швейцарии Ален Берсе отметил, что нельзя требовать от его страны нарушать свои законы, в том числе и нейтралитет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Президент Швейцарии Ален Берсе. Фото из открытых джерел

18 апреля президент Швейцарии Ален Берсе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Во время совместной пресс-конференции лидер Швейцарии ответил на критику по поводу нейтралитета страны, запрещающего реэкспортировать швейцарское оружие в Украину.

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"От Швейцарии нельзя требовать нарушения наших собственных законов", — сообщает слова Алена Берсе издания CNN .

Берсе четко заявил, что отправка и реэкспорт швейцарской техники из других стран невозможна, ведь это противоречит швейцарскому законодательству.

Напомним, что Швейцария нейтральная с 1815 года. Страна не посылает оружие воюющим странам или их партнерам. После полномасштабного вторжения в Украину европейские союзники критикуют Швейцарию за ее нейтральный статус и блокирование реэкспорта оружия. Следует отметить, что, несмотря на нейтральность, Швейцария нарушила свой статус, ведь после начала войны приняла санкции ЕС в отношении России. А Ален Берсе заявил, что страна делает все возможное, чтобы обеспечить исполнение запретов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вызвала послов США, Великобритании и Канады в Министерство иностранных дел. Уже известна причина подобных действий российского учреждения.

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