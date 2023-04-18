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Изменит ли Швейцария нейтралитет ради Украины: ответ президента страны

Ален Берсе ответил на критику нейтралитета Швейцарии по поставкам и реэкспорту оружия в Украину

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Президент Швейцарии Ален Берсе отметил, что нельзя требовать от его страны нарушать свои законы, в том числе и нейтралитет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Изменит ли Швейцария нейтралитет ради Украины: ответ президента страны

Президент Швейцарии Ален Берсе. Фото из открытых джерел

18 апреля президент Швейцарии Ален Берсе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Во время совместной пресс-конференции лидер Швейцарии ответил на критику по поводу нейтралитета страны, запрещающего реэкспортировать швейцарское оружие в Украину.


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"От Швейцарии нельзя требовать нарушения наших собственных законов", — сообщает слова Алена Берсе издания CNN.

Берсе четко заявил, что отправка и реэкспорт швейцарской техники из других стран невозможна, ведь это противоречит швейцарскому законодательству.

Напомним, что Швейцария нейтральная с 1815 года. Страна не посылает оружие воюющим странам или их партнерам. После полномасштабного вторжения в Украину европейские союзники критикуют Швейцарию за ее нейтральный статус и блокирование реэкспорта оружия. Следует отметить, что, несмотря на нейтральность, Швейцария нарушила свой статус, ведь после начала войны приняла санкции ЕС в отношении России. А Ален Берсе заявил, что страна делает все возможное, чтобы обеспечить исполнение запретов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вызвала послов США, Великобритании и Канады в Министерство иностранных дел. Уже известна причина подобных действий российского учреждения.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который готовит план для Китая . Он станет основой мирных переговоров между Украиной и Россией.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-18-23/index.html
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