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Президент соседней страны предупредила, что РФ собирается восстановить попытки дестабилизировать страну

Россия в 2024 году снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове

сегодня, 20:00
Автор:
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Лиля Воробьева
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Весной 2024 года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Такое заявление сделала президент Мая Санду. Об этом пишет AGERPRES.

Президент соседней страны предупредила, что РФ собирается восстановить попытки дестабилизировать страну

Мая Санду (фото из открытых источников)

"В течение всего этого периода Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, каждый раз пытаясь использовать режим в Приднестровском регионе. Мы осознаем эти риски и предпринимаем все действия, чтобы предотвратить эти дестабилизации. Мы информируем граждан об этих рисках, как мы это делали в прошлом году, когда Россия намеревалась свергнуть правительство. Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся оградить себя от этих рисков, но нам еще есть над чем работать, все еще есть уязвимые места", — заявила Майя Санду.

Также президент заявила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.

"Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию", – заявила Майя Санду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Молдова готовится к войне . Молдова планирует купить современную систему противовоздушной обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

Речан заявил в телевизионном интервью, что Молдове нужна модернизированная система ПВО для защиты ключевых объектов инфраструктуры, в частности аэропортов, и противостояния угрозам со стороны России, значительно усилившимся после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам премьера, получить в свое распоряжение современную систему ПВО Молдова намерена с помощью союзников из ЕС и НАТО.
 



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Источник: https://www.agerpres.ro/politic/2024/01/13/maia-sandu-rusia-a-intensificat-actiunile-de-destabilizare-a-republicii-moldova--1232003
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