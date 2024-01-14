Президент соседней страны предупредила, что РФ собирается восстановить попытки дестабилизировать страну

Весной 2024 года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Такое заявление сделала президент Мая Санду. Об этом пишет AGERPRES.

Мая Санду (фото из открытых источников)

"В течение всего этого периода Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, каждый раз пытаясь использовать режим в Приднестровском регионе. Мы осознаем эти риски и предпринимаем все действия, чтобы предотвратить эти дестабилизации. Мы информируем граждан об этих рисках, как мы это делали в прошлом году, когда Россия намеревалась свергнуть правительство. Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся оградить себя от этих рисков, но нам еще есть над чем работать, все еще есть уязвимые места", — заявила Майя Санду.

Также президент заявила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.

"Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию", – заявила Майя Санду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Молдова готовится к войне . Молдова планирует купить современную систему противовоздушной обороны, чтобы противостоять угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

Речан заявил в телевизионном интервью, что Молдове нужна модернизированная система ПВО для защиты ключевых объектов инфраструктуры, в частности аэропортов, и противостояния угрозам со стороны России, значительно усилившимся после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам премьера, получить в свое распоряжение современную систему ПВО Молдова намерена с помощью союзников из ЕС и НАТО.

