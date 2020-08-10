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Президенты стран Прибалтики обратились к Лукашенко

Анджей Дуда и Гитанас Науседа просят у белорусских властей придерживаться демократических ценностей и уважать свободу слова

10 августа 2020, 00:59 comments553
Автор:

Екатерина Белоброва
Президенты стран Прибалтики обратились к Лукашенко

На фоне белорусских поствыборных протестов, которые с первых часов подвергаются силовым разгонам со стороны спецподразделений  полиции, мировое сообщество взволновано происходящим. Так, в частности лидеры Польши и Литвы, Анджей Дуда и Гитанас Науседа обратились к Александру Лукашенко и другим лицам из руководства страны ни  в коем случае не использовать насилие как соблюдение порядка в стране. Об этом сообщается на сайте пресс-службы литовского президента.

"Как соседи Беларуси, мы обращаемся к белорусским властям с призывом полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - говорится в совместном заявлении глав государств Прибалтики.

Также они отметили, что важнейшее качество сильного государственного лидера - это умение выстраивать диалог с народом и готовность следовать народной воле.

"Мы с величайшим уважением относимся к суверенитету и независимости Беларуси и надеемся, что возникнут условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными институтами Беларуси", - заключили Дуда с Науседой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в отличие от данных экзитполов Беларуси, данные с избирательных участков за рубежом, указывают, что лидер оппозиции Светлана Тихановская является абсолютным фаворитом президентских выборов.



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