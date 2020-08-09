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В Минске собирается Майдан

В центре Минска люди строят баррикады из мусорных баков, их оцепили спецотряды силовиков

9 августа 2020, 23:55 comments585
Автор:

Екатерина Белоброва
В Минске собирается Майдан

После озвученных экзитполами результатов выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко снова стал президентом страны,  в Минске на пр-т Машерова собрались сотни протестующих и люди продолжают прибывать. Об этом сообщает Телеграм-канал "Onliner".

Согласно информации, люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов. 

Также в режиме онлайн, информаторы указывают, что на Машерова  прибыло подкрепление ОМОНа. Техника понемногу движется в сторону людей. Для разгона используется вода и светошумовые гранаты. Протестующие разбегаются.


Сейчас в ход пошли водометы, которые направлены на разгон протестующих. Некоторые участники ночного протеста вступили в физическое противостояние с силовиками. 

Светлана Тихановская заявила, что не готова признать поражение, поскольку результаты выборов явно фальсифицированы и являются антинародными.

Белорусские СМИ отмечают, что стихийные митинги против победы Лукашенко собираются и в других городах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что самолет семьи Александра Лукашенко оперативно покинул Беларусь  и направился в Турцию. По предварительным данным, это может означать, что власти Беларуси реально принимают угрозу массовых протестов после победы президента, который правит в Беларуси 26 лет. 


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