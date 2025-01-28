Приднестровье отказалось от помощи Украины: как объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский для преодоления энергетического кризиса предложил Приднестровью украинский уголь в обмен на электроэнергию. Однако лидер региона Молдовы Вадим Красносельский отклонил это предложение.

Вадим Красносельский

Вадим Красносельский заявил, что предложение Зеленского это "спекуляции". По его словам, в регионе работают генераторы на антраците, потому якобы украинский уголь не подходит. Кроме того, по словам лидера непризнанного Приднестровья, переоборудование генераторов требует денег и времени.

"У нас два угольных генератора, два угольных блока — они работают на антраците. При этом возможна техническая переработка одного из блоков, но скажу, сколько это занимает времени и денег. Переработка только одного блока — это более года при нормальных условиях, которых у нас нет, и стоит свыше 50 млн евро", – сказал Красносельский.

Напомним, что 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа из-за истечения контракта с РФ. Из-за отсутствия газовых поставок в Приднестровье возникли проблемы с отоплением и горячим водоснабжением.

Приднестровью предлагали покупать европейский газ, однако территория отказывалась из-за его цены и заявила, что ждет газа из России. Также вариант предлагал Владимир Зеленский – отправить в Молдову украинский уголь и специалисты по переработке генераторов. По словам Зеленского, эта помощь могла быть в обмен на электроэнергию для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Молдова предъявила серьезные обвинения "Газпрому".

Также "Комментарии" писали, что в Приднестровье пророссийские силы организовали митинг. Кишиневу предъявлены громкие обвинения.