Продолжение "снарядной инициативы" под вопросом: в Чехии сделали важное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Продолжение "снарядной инициативы" под вопросом: в Чехии сделали важное заявление

Чехия координировала покупку снарядов у других государств, а затем обеспечивала их передачу в Украину

22 декабря 2025, 19:07
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Чехии оказалось под вопросом будущее так называемой "снарядной инициативы" для Украины. Его будут обсуждать на уровне Совета безопасности страны.

Продолжение "снарядной инициативы" под вопросом: в Чехии сделали важное заявление

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: из открытых источников

"Снарядная инициатива" была, "безусловно, хорошей вещью". Однако вопрос в том, проходил ли процесс без коррупции. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Reuters.

"Он будет вынесено на обсуждение на заседании Совета государственной безопасности 7 января", — отметил премьер.

Бабиш также подчеркнул, что он предложит на заседании Совбеза "окончательную позицию". Однако не уточнил, о чем именно идет речь.

Ранее Чехия объявила о "снарядной инициативе" с тем, чтобы обеспечить украинские войска артиллерийскими снарядами. Страна координировала покупку снарядов у других государств, а затем обеспечивала их передачу в Украину. Денежные средства для этого выделяли западные партнеры Украины.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", ставший премьер-министром Чехии после парламентских выборов Андрей Бабиш заявил, что было бы "символично и правильно", чтобы война России против Украины закончилась к 24 февраля – четвертой годовщине российского вторжения. По словам нового чешского премьера, лидеры стран, вовлеченные в мирные переговоры, должны задать себе четкую цель — достичь договоренностей о прекращении войны и гарантиях безопасности для всех сторон.

Вместе с тем, Андрей Бабиш отметил, что поддерживает дальнейшую гуманитарную помощь Украине через Европейский Союз. Чешский премьер также прокомментировал подготовку к заседанию Европейского Совета и дискуссии о вероятной конфискации российских активов. По словам Бабиша, сейчас соответствующие инициативы активно обсуждаются, в том числе с участием глав правительств Италии, Бельгии и Болгарии.



Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/czech-security-council-decide-ammunition-scheme-ukraine-january-2025-12-22/
