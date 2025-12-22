Продовження "снарядної ініціативи" під питанням: у Чехії зробили важливу заяву

У Чехії опинилося під питанням майбутнє так званої "снарядної ініціативи" для України. Його обговорюватимуть на рівні Ради безпеки країни.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Фото: з відкритих джерел

"Снарядна ініціатива" була, "безумовно, хорошою річчю". Однак, питання в тому, чи проходив процес без корупції. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Reuters.

"Її буде винесено на обговорення на засіданні Ради державної безпеки 7 січня", — зазначив прем'єр.

Бабіш також підкреслив, що він запропонує на засіданні Радбезу "остаточну позицію". Однак, не уточнив, про що саме йдеться.

Раніше Чехія оголосила про "снарядну ініціативу" для того, щоб забезпечити українські війська артилерійськими снарядами. Країна координувала купівлю снарядів в інших держав, а потім забезпечувала їхню передачу в Україну. Кошти для цього виділяли західні партнери України.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Андрей Бабіш, який став премєр-міністром Чехії після парламентських виборів, заявив, що було б "символічно та правильно", щоб війна Росії проти України закінчилась до 24 лютого – четвертої річниці російського вторгнення. За словами нового чеського прем'єра, лідери країн, залучені до мирних переговорів, мають поставити собі чітку мету — досягти домовленостей про припинення війни та гарантії безпеки для всіх сторін.

Разом з тим Андрей Бабіш зазначив, що підтримує подальшу гуманітарну допомогу Україні через Європейський Союз. Чеський прем'єр також прокоментував підготовку до засідання Європейської Ради та дискусії про ймовірну конфіскацію російських активів. За словами Бабіша, зараз відповідні ініціативи активно обговорюються, у тому числі за участі глав урядів Італії, Бельгії та Болгарії.