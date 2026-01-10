logo

Путин должен это знать: что заявили в Европе после атак РФ в ночь на 9 января
НОВОСТИ

Путин должен это знать: что заявили в Европе после атак РФ в ночь на 9 января

В Совете Европы после атак РФ в ночь на 9 января напомнили, что работают над наказанием России

10 января 2026, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Совете Европы в заявлениях по поводу российских атак на Украину, которые произошли в ночь на 9 января, напомнили, что работают над привлечением России к ответственности за совершенные преступления.

Путин должен это знать: что заявили в Европе после атак РФ в ночь на 9 января

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что атаки России на Киев и Львовскую область, приведшие к гибели и ранению гражданских лиц, "являются очередным варварским актом, демонстрирующим пренебрежение международным правом".

"Наша приоритетная задача – привлечение России к ответственности за совершенные преступления и выплата компенсаций жертвам", – заявил Берсе.

Михай Попшой, министр иностранных дел Молдовы и председатель Комитета министров Совета Европы, заявил о решительном осуждении использования Россией баллистической ракеты "Орешник" во время жестоких ночных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр подчеркнул, человеческая жизнь является одной из высших ценностей, которые защищает Совет Европы, и эти жестокие атаки не останутся безнаказанными. Действия, предпринятые Советом Европы для обеспечения ответственности за Украину, начиная с функционирования Реестра убытков, продолжая недавним началом в Гааге процесса создания Комиссии по рассмотрению претензий, а также прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, являются ключевыми шагами в этом направлении.

Он добавил, что поддержка Украины и привлечение к ответственности за преступление агрессии, совершенное Российской Федерацией, является приоритетом Молдовы во время председательства в Комитете министров.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рассказали, почему именно сейчас Путин решил ударить "Орешником" у границ НАТО.




Источник: https://x.com/alain_berset/status/2009685554296664409
