Путін повинен це знати: що заявили в Європі після атак РФ у ніч проти 9 січня

У Раді Європи у заявах з приводу російських атак на Україну, що сталися в ніч проти 9 січня, нагадали, що працюють над притягненням Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що атаки Росії на Київ та Львівську область, що призвели до загибелі та поранення цивільних осіб, "є черговим варварським актом, що демонструє зневагу міжнародним правом".

"Наше пріоритетне завдання — притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та виплата компенсацій жертвам", — заявив Берсе.

Міхай Попшой, міністр закордонних справ Молдови та голова Комітету міністрів Ради Європи, заявив про рішуче засудження використання Росією балістичної ракети "Горішник" під час жорстоких нічних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністр наголосив, що людське життя є однією з найвищих цінностей, які захищає Рада Європи, і ці жорстокі атаки не залишаться безкарними. Дії, вжиті Радою Європи для забезпечення відповідальності за Україну, починаючи з функціонування Реєстру збитків, продовжуючи нещодавнім початком у Гаазі процесу створення Комісії з розгляду претензій, а також прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України, є ключовими кроками.

Він додав, що підтримка України та притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений Російською Федерацією, є пріоритетом Молдови під час головування у Комітеті міністрів.

