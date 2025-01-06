Путин может избежать экономических последствий из-за прекращения транзита газа через Украину, - Bloomberg

Несмотря на прекращение транзита газа через Украину, у России есть другие возможности для сохранения экспорта, в частности из-за увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и ориентации на новых потребителей, в частности Китай. Благодаря этому экономика страны-агрессора не несет серьезных потерь, а общий экономический ущерб может составить лишь 0,2-0,3% от ВВП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитические прогнозы.

Транзит газа через Украину. Фото: УНН

Несмотря на попытки Европы отказаться от российского газа, Россия достигает рекордных поставок сжиженного газа, главным образом из принадлежащего компании Novatek Ямальского СПГ. Объемы поставок уже превысили те, что были до 1 января, когда Украина прекратила транзит через свою территорию.

Прогнозируется, что поставки газа в Китай достигнут рекордных 31 млрд кубометров в 2024 году, с последующим ростом до 38 млрд кубометров в следующем году, поскольку газопровод "Сила Сибири" достигнет своей полной мощности. Газпром также может увеличить поставки через TurkStream, трубопровод между Россией и Турцией, что позволит продавать 25 млрд. кубометров Турции и 15 млрд. кубометров европейским потребителям до 2025 года.

Россия также намерена перенаправить часть газа в Центральную Азию, активно развивая мощности трубопроводов через Казахстан в Узбекистан. В долгосрочной перспективе страна планирует втрое увеличить экспорт LNG до 100 млн тонн к 2035 году, но западные санкции могут усложнить реализацию этих планов из-за ограниченного доступа к технологиям и инвестициям.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в Европе цены на газ по стандартному контракту на ближайший месяц поднялись на 4,3%, достигнув €51 за мегаватт-час — самого высокого уровня с октября 2023 года. Поставки газа из России через Украину прекратились 1 января после завершения транзитного контракта между странами, и пока не предусмотрена альтернатива.