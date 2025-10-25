Путин начинает атаку на Европу: Буданов назвал три цели РФ

Гибридные атаки на Европу, за которыми, конечно же, стоит РФ, преследуют несколько целей. Прежде всего, российский диктатор Владимир Путин хочет разрушить в голове россиян мысль о том, что Европа сильна и чего-то стоит. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Il Foglio" рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Рассуждая о гибридных атаках и провокациях России против Европы Кирилл Буданов напомнил, что в военной науке есть такое понятие, как "разведка боевыми действиями" и есть три, цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования: Путин готовит россиян. Он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит, что Европа сильна.

По словам главы ГУР, нарушение воздушного пространства дронами тоже имеет свою цель – россияне проверяют реакцию европейцев, способность принимать решения и готовность дать силовой ответ. Параллельно россияне выискивают системы противовоздушной обороны, военные объекты и другие важные места.

Буданов отметил, что фактически это двойное испытание для ЕС, двойная проблема — как политическая, так и военная. А если смотреть вместе и воспринимать все действия россиян — дроны, саботаж заводов и железных дорог, кибератаки — в комплексе, то можно увидеть главную цель российского режима.

"Мы видим, что цель россиян — разжечь антивоенные настроения в европейских странах и в вашем общественном мнении. Для них выгода двойная: если вам, европейцам, надоест война, помощь, которая поступает к нам, Украине, будет сокращена. В то же время россияне распространяют среди европейских людей идею, что вам даже не стоит начинать воевать против России. Это не я говорю, это российское мнение по этому вопросу", — сказал он.

