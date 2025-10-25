Путін починає атаку на Європу: Буданов назвав три цілі РФ

Гібридні атаки на Європу, за якими, звичайно ж, стоїть РФ, мають кілька цілей. Насамперед, російський диктатор Володимир Путін хоче зруйнувати в голові росіян думку про те, що Європа сильна і чогось варта. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Il Foglio" розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про гібридні атаки та провокації Росії проти Європи Кирило Буданов нагадав, що у військовій науці є таке поняття, як "розвідка бойовими діями" і є три цілі, хоча одна з них більш психологічна і для внутрішнього використання: Путін готує росіян. Він хоче зруйнувати у їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна.

За словами глави ГУР, порушення повітряного простору дронами теж має свою мету – росіяни перевіряють реакцію європейців, здатність приймати рішення та готовність дати силову відповідь. Паралельно росіяни вишукують системи протиповітряної оборони, військових об'єктів та інших важливих місць.

Буданов зазначив, що фактично це подвійне випробування для ЄС, подвійна проблема – як політична, так і військова. А якщо дивитися разом і сприймати всі дії росіян – дрони, саботаж заводів та залізниць, кібератаки – у комплексі, то можна побачити головну мету російського режиму.

"Ми бачимо, що мета росіян — розпалити антивоєнні настрої в європейських країнах і у вашій громадській думці. Для них вигода подвійна: якщо вам, європейцям, набридне війна, допомога, яка надходить до нас, Україні, буде скорочена. У той же час росіяни поширюють серед європейських людей ідею, що вам навіть не варто починати. з цього питання", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін має план: Буданов розкрив реальну мету російських атак на енергетику.



