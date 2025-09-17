Путин сам спровоцировал: какая страна впервые приобретет высокоточное дальнобойное оружие

После окончания Второй мировой войны в Европе были уверены в собственной безопасности, но после начала полномасштабной войны РФ против Украины европейцы уже не чувствую себя настолько уверенно и безопасно. Так Дания решила впервые приобрести высокоточное оружие дальнего радиуса действия, речь идет о ракетах и беспилотниках. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Метте Фредериксен. Фото: из открытых источников

Премьер уточнила, что такое решение связано с испытанием Дании со стороны России.

По словам Фредериксен, это "изменение парадигмы", поскольку противовоздушная оборона Дании недостаточно сильна и должна быть способна поражать цели на больших расстояниях и противодействовать ракетным угрозам противника.

"Россия испытывает нас. Они испытывают наше единство", — сказала Фредериксен на пресс-конференции.

Она также акцентировала, что, несмотря на серьезность глобальной ситуации, пока конкретной угрозы для Дании нет. Решение принято по рекомендации начальника обороны и министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

Фредериксен добавила, что Россия будет оставаться угрозой для Дании и Европы в течение многих лет, а решение отражает серьезное восприятие ситуации безопасности на востоке Европы и потенциальных рисков со стороны Атлантики.

