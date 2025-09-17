logo_ukra

Путін сам спровокував: яка країна вперше придбає високоточну далекобійну зброю
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін сам спровокував: яка країна вперше придбає високоточну далекобійну зброю

Данія готова озброюватися на тлі зростаючої російської агресії

17 вересня 2025, 15:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після закінчення Другої світової війни в Європі були впевнені у власній безпеці, але після початку повномасштабної війни РФ проти України європейці вже не почуваються настільки впевнено та безпечно. Так Данія вирішила вперше придбати високоточну зброю далекого радіусу дії, йдеться про ракети та безпілотників. Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Путін сам спровокував: яка країна вперше придбає високоточну далекобійну зброю

Метте Фредеріксен. Фото: з відкритих джерел

Прем'єр уточнила, що таке рішення пов'язане із випробуванням Данії з боку Росії.

За словами Фредеріксен, це "зміна парадигми", оскільки протиповітряна оборона Данії недостатньо сильна і має бути здатною вражати цілі на великих відстанях і протидіяти ракетним загрозам противника.

"Росія відчуває нас. Вони мають нашу єдність", — сказала Фредеріксен на прес-конференції.

Вона також наголосила, що, незважаючи на серйозність глобальної ситуації, поки що конкретної загрози для Данії немає. Рішення ухвалено за рекомендацією начальника оборони та міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.

Фредеріксен додала, що Росія залишатиметься загрозою для Данії та Європи протягом багатьох років, а рішення відображає серйозне сприйняття ситуації безпеки на сході Європи та потенційних ризиків з боку Атлантики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — днями президент США Дональд Трамп опублікував лист для країн-союзників усередині блоку НАТО. Ключове посилання цього листа полягає в тому, що він готовий "ввести великі санкції проти Росії". Але там була умова: країни Альянсу мають припинити закупівлю нафти, яка фінансує військову машину путінського режиму. Як передає портал "Коментарі", про це пише CNN.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/17/germany-friedrich-merz-bundestag-afd-ukraine-russia-finland-latvia-europe-news-live-updates
