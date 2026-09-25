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Путин верно все просчитал: с чем не успевает Европа к 2030 году

Первый ежегодный доклад о готовности ЕС предупреждает: нынешних темпов недостаточно, чтобы закрыть дефицит ПВО, боеприпасов, дронов и других военных возможностей

25 сентября 2026, 09:17
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Кравцев Сергей

Европейский Союз наращивает оборонные расходы, однако нынешних темпов недостаточно для того, чтобы к 2030 году выйти на необходимый уровень военной готовности. Об этом говорится в первом ежегодном докладе ЕС о состоянии оборонной готовности, сообщает Reuters.

Путин верно все просчитал: с чем не успевает Европа к 2030 году

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Европейское оборонное агентство отмечает, что планы стран-членов пока не соответствуют масштабам поставленной задачи. Наиболее серьезные пробелы сохраняются в противовоздушной и противоракетной обороне, наземных силах, военно-морском потенциале, запасах боеприпасов и беспилотных системах.

Авторы документа призывают европейские государства действовать значительно быстрее. В ЕС связывают необходимость ускорения прежде всего с ухудшением ситуации в сфере безопасности и угрозой, которую представляет российская агрессия.

При этом Брюссель фиксирует заметный прогресс. Страны ЕС увеличивают оборонные бюджеты, расширяют производство и пытаются укрепить собственную военно-промышленную базу. Важную роль в этом процессе, как отмечается в докладе, сыграло углубление партнерства с Украиной.

Однако увеличение финансирования пока не превращается автоматически в полноценные боеспособные силы. Европе по-прежнему не хватает мобильности, устойчивости и совместимости вооруженных сил разных стран.

"Достигнутые на данный момент результаты, пусть и беспрецедентные, пока недостаточны", — говорится в документе.

Особое внимание уделяется необходимости устранить разрыв между политическими решениями и их практической реализацией. Даже при дальнейшем росте расходов создание новых производственных мощностей, поставка вооружений и формирование запасов требуют времени.

Доклад должны обсудить министры обороны стран ЕС в Брюсселе, после чего его представят лидерам государств блока.

Таким образом, перед Европой стоит задача не просто увеличить расходы на оборону, а значительно ускорить превращение этих средств в конкретные военные возможности. Именно от скорости этого процесса будет зависеть, насколько далеко ЕС сможет продвинуться к заявленной цели готовности к 2030 году.

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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/eu-needs-decisive-change-scale-pace-defence-investment-report-says-2026-09-24/
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