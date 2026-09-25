Путін вірно все прорахував: із чим не встигає Європа до 2030 року

Європейський Союз нарощує оборонні витрати, проте нинішніх темпів недостатньо для того, щоб до 2030 року вийти на необхідний рівень військової готовності. Про це йдеться у першій щорічній доповіді ЄС про стан оборонної готовності, повідомляє Reuters.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Європейське оборонне агентство зазначає, що плани країн-членів поки що не відповідають масштабам поставленого завдання. Найбільш серйозні прогалини зберігаються у протиповітряній та протиракетній обороні, наземних силах, військово-морському потенціалі, запасах боєприпасів та безпілотних системах.

Автори документа закликають європейські держави діяти значно швидше. У ЄС пов'язують необхідність прискорення насамперед із погіршенням ситуації у сфері безпеки та загрозою, яку становить російська агресія.

У цьому Брюссель фіксує помітний прогрес. Країни ЄС збільшують оборонні бюджети, розширюють виробництво та намагаються зміцнити власну військово-промислову базу. Важливу роль у цьому процесі, як зазначається у доповіді, відіграло поглиблення партнерства з Україною.

Однак збільшення фінансування поки що не перетворюється автоматично на повноцінні боєздатні сили. Європі, як і раніше, не вистачає мобільності, стійкості та сумісності збройних сил різних країн.

"Досягнуті на даний момент результати, хай і безпрецедентні, поки що недостатні", — йдеться у документі.

Особлива увага приділяється необхідності усунути розрив між політичними рішеннями та їхньою практичною реалізацією. Навіть при подальшому зростанні витрат створення нових виробничих потужностей, постачання озброєнь та формування запасів потребують часу.

Доповідь мають обговорити міністри оборони країн ЄС у Брюсселі, після чого її представлять лідерам держав блоку.

Таким чином, перед Європою постає завдання не просто збільшити витрати на оборону, а значно прискорити перетворення цих коштів на конкретні військові можливості. Саме від швидкості цього процесу залежатиме, наскільки далеко ЄС зможе просунутися до готовності до 2030 року.

Читайте на порталі "Коментарі" — Зеленський розкрив важливий поворот у переговорах: на що більше не згоден Київ.



