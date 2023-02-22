Пять стран Европы нарастили иморт из России за последний год - Telegraph

Журналисты проанализировали страны Европы и определили пять стран, нарастивших импорт из Российской Федерации, несмотря на войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraph.

Несколько стран Европы увеличили иморт из России. Фото из открытых источников

Журналисты издания Telegraph проанализировали экспортные данные и пришли к выводу, что среди членов Европейского Союза есть несколько стран, нарастивших стоимость импортируемых товаров из России. В пяти странах эта отметка превышала 50%, в частности Telegraph Венгрия, Словения, Греция, Болгария и Испания.

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Больше всего на этом фоне выделилась Венгрия, которая, кроме постоянного блокирования санкций ЕС против России, и критики Европейского Союза нарастила в несколько раз импорт из России.

"В ноябре 2022 года его импорт из страны превысил средний показатель за три года на 262%", – сообщает Telegraph.

Эксперт по венгерской политике из Университета Ноттингема доктор Эстер Саймон считает, что Венгрия ведет двойную игру, ведь хочет удержать баланс между экономическими связями с Россией и попытками Запада изолировать российского диктатора.

"То, что я видел за последние 12 лет, – это рост дружбы и зависимости от России", – считает доктор Эстер Саймон.

Среди стран Европы, которые больше всего смогли снизить импорт российских товаров на свою территорию, оказалась Великобритания. Островная страна уменьшила поставку товаров из РФ в Соединенное Королевство на 97%.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Украина упала на три позиции в Рейтинге экономических свобод.

Также "Кометнари" писали о Литве, которая ввела новые ограничения на транзит российских товаров через свою территорию.