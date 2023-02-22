logo

BTC/USD

23784.31

ETH/USD

1612.83

LTC/USD

92.92

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Пять стран Европы нарастили иморт из России за последний год - Telegraph
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять стран Европы нарастили иморт из России за последний год - Telegraph

За прошлый год несколько стран Европы нарастили импорт из Российской Федерации, несмотря на войну в Украине.

сегодня, 18:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Журналисты проанализировали страны Европы и определили пять стран, нарастивших импорт из Российской Федерации, несмотря на войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraph.

Пять стран Европы нарастили иморт из России за последний год - Telegraph

Несколько стран Европы увеличили иморт из России. Фото из открытых источников

Журналисты издания Telegraph проанализировали экспортные данные и пришли к выводу, что среди членов Европейского Союза есть несколько стран, нарастивших стоимость импортируемых товаров из России. В пяти странах эта отметка превышала 50%, в частности Telegraph Венгрия, Словения, Греция, Болгария и Испания.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Больше всего на этом фоне выделилась Венгрия, которая, кроме постоянного блокирования санкций ЕС против России, и критики Европейского Союза нарастила в несколько раз импорт из России.

"В ноябре 2022 года его импорт из страны превысил средний показатель за три года на 262%", – сообщает Telegraph.

Эксперт по венгерской политике из Университета Ноттингема доктор Эстер Саймон считает, что Венгрия ведет двойную игру, ведь хочет удержать баланс между экономическими связями с Россией и попытками Запада изолировать российского диктатора.

"То, что я видел за последние 12 лет, – это рост дружбы и зависимости от России", – считает доктор Эстер Саймон.

Среди стран Европы, которые больше всего смогли снизить импорт российских товаров на свою территорию, оказалась Великобритания. Островная страна уменьшила поставку товаров из РФ в Соединенное Королевство на 97%.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Украина упала на три позиции в Рейтинге экономических свобод.

Также "Кометнари" писали о Литве, которая ввела новые ограничения на транзит российских товаров через свою территорию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/02/21/countries-giving-support-ukraine-propping-russia/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!