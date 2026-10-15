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«Разнести в щепки» все НПЗ России: в Европе внезапно выступили против призывов Трампа

Кристен Михал заявил, что нефтеперерабатывающие заводы и энергетические мощности России помогают финансировать войну против Украины

15 октября 2026, 12:10
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов, которые обеспечивают продажу российских энергоносителей. Об этом он заявил 15 октября в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.

«Разнести в щепки» все НПЗ России: в Европе внезапно выступили против призывов Трампа

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

По словам главы эстонского правительства, доходы от торговли энергоресурсами позволяют Москве продолжать войну против Украины. Поэтому он считает удары по соответствующей инфраструктуре оправданными с точки зрения ослабления финансовых возможностей России.

"Чем быстрее все российские нефтеперерабатывающие заводы и мощности, обеспечивающие возможность продавать энергоносители, будут разнесены в щепки, тем лучше. Потому что Россия финансирует войну", — заявил Михал.

Одновременно премьер подчеркнул, что Эстония продолжает рассчитывать на США как на важнейшего союзника по НАТО. По его словам, небольшая страна, граничащая с Россией, нуждается в надежных гарантиях безопасности и поддержке партнеров.

Михал напомнил об инцидентах, связанных с повреждением подводных кабелей и трубопроводов, а также о случаях нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами и беспилотниками. По его утверждению, в подобных ситуациях Эстония получала поддержку союзников по НАТО.

Он также отметил, что безопасность страны обеспечивается коллективными обязательствами альянса, в том числе участием США, Великобритании и Франции. Отдельно премьер сослался на заверения Дональда Трампа о приверженности обязательствам перед НАТО, включая пятую статью договора о коллективной обороне.

Таким образом, позиция Таллина сочетает жесткую риторику в отношении российской энергетической инфраструктуры с призывом сохранять трансатлантическое единство. Для Эстонии, непосредственно граничащей с Россией, вопрос сдерживания Москвы остается одним из ключевых приоритетов безопасности.

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