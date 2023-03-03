Ресурс, которым Европа до сих пор наполняет бюджет России

Президент Украины еще в марте прошлого года обратился из-за видеосвязи в бельгийский парламент и раскритиковал их за покупку российских алмазов. С тех пор прошел почти год, и ситуация не изменилась. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico .

Европа до сих пор покупает российские бриллианты. Фото из открытых источников

В бельгийском городе Антверпен находится мировой рынок бриллиантов, в том числе туда попадают и российские драгоценные камни. Правительство Бельгии выступает против санкций на этот ресурс, утверждая, что такие меры не повлияют на Россию, а только перенаправят бриллианты на другие рынки. По мнению бельгийских чиновников, спрос на бриллианты падает без санкций, ведь потребители осведомлены об их происхождении. Несмотря на такие слова, импорт драгоценных камней за декабрь и январь значительно возрос.

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"И импорт в Бельгию вновь вырос в декабре и январе в канун Дня святого Валентина 14 февраля. В январе 2023 года Бельгия импортировала российских необработанных алмазов на сумму 132 миллиона евро, что превышает 97 миллионов евро в январе 2022 года", — сообщает Politico .

Хотя в Бельгии большинство не поддерживают санкции против российских алмазов, однако есть другие мнения.

"Запрет на импорт российских алмазов – единственный правильный вариант", — сказала Вики Рейнарт намекая, что добровольных мер недостаточно.

Бельгийский депутат предлагает включить запрет на российские бриллианты в следующий пакет санкций от ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский миллиардер назвал год, когда РФ останется без денег.

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