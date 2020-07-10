Рейтинг Лукашенко резко снизился из-за коронавируса

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Татьяна Веремеева
Рейтинг президента Беларуси Александра Лукашенко стремительно падает. Председатель Белорусского союза журналистов
Андрей Кривошеев, ссылаясь на опрос, пишет, что рейтинг белорусского президента
стал стремительно снижаться в конце февраля нынешнего года и уже в марте был
ниже 60%.
Кривошеев отмечает, что делится таким важным документом, без
снятого грифа "Секретно", впервые за 20 лет своей карьеры. Опрос проводил Оперативно-аналитический
центр при президенте Беларуси.
По словам журналиста, рейтинг Лукашенко значительно упал
из-за неэффективной борьбы белорусских властей с пандемией коронавируса. Одним
из наиболее волнующих вопросов для людей, стала информированность о том, как
проходит болезнь. Также доверие белорусов к главе государства снизилось на фоне
ухудшения социально-экономической жизни.
В то же время, по "президентским" данным, в начале июня рейтинг Лукашенко был на уровне 76%.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что готов навести порядок в отрасли свободного
вещания, так как независимая пресса вовсе не означает вседозволенности.
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