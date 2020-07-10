kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.07.2020

BTC/USD

9190.07

ETH/USD

239.41

LTC/USD

44.28

НБУ 10.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Рейтинг Лукашенко резко снизился из-за коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг Лукашенко резко снизился из-за коронавируса

Рейтинг Лукашенко значительно просел с начала февраля

сегодня, 12:00
Автор:

Татьяна Веремеева
Рейтинг Лукашенко резко снизился из-за коронавируса

Рейтинг президента Беларуси Александра Лукашенко стремительно падает.  Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, ссылаясь на опрос, пишет, что рейтинг белорусского президента стал стремительно снижаться в конце февраля нынешнего года и уже в марте был ниже 60%.

Кривошеев отмечает, что делится таким важным документом, без снятого грифа "Секретно", впервые за 20 лет своей карьеры. Опрос проводил Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси.

По словам журналиста, рейтинг Лукашенко значительно упал из-за неэффективной борьбы белорусских властей с пандемией коронавируса. Одним из наиболее волнующих вопросов для людей, стала информированность о том, как проходит болезнь. Также доверие белорусов к главе государства снизилось на фоне ухудшения социально-экономической жизни.

В то же время, по "президентским" данным, в начале июня рейтинг Лукашенко  был на уровне 76%.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов навести порядок в отрасли свободного вещания, так как независимая пресса вовсе не означает вседозволенности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!