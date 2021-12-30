Резкое отставание: Германия заявила, что не достигнет климатических целей

Германия, вероятно, не достигнет своих целей по сокращению выбросов углерода в ближайшие два года. Такое заявление сделал министр экономики и защиты климата Роберт Хабэк газете Die Zeit. Об этом сообщает Reuters.

Новый министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек - Reuters

После того, как в апреле высший суд постановил, что Германия должна усилить свой закон о защите климата, тогдашнее правительство поставило более амбициозные цели по сокращению выбросов CO2, включая углеродную нейтральность до 2045 года.

Новое коалиционное правительство представило планы активизации усилий по защите климата, предусматривающих далеко идущие реформы в коммунальном секторе и в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве.

"Мы, вероятно, не достигнем своих целей на 2022 год. …Даже на 2023 год это будет довольно тяжело. Мы начинаем с резкого отставания", — сказал Хабек, солидер Зеленых, являющийся частью новой правящей коалиции.

Германия стремится сократить выбросы в промышленности, крупнейшем секторе с выбросами углерода, до 177 миллионов тонн CO2 в 2022 году, что на 38% меньше, чем в 1990 году.

В транспортном секторе выбросы CO2 должны сократиться до 139 миллионов тонн в следующем году, что на 15% меньше, чем в 1990 году.

Хабек сказал, что количество ветровых турбин, построенных в Германии на год, возрастет до 1000-1500 из примерно 450 в предыдущие годы, чтобы достичь целей правительства по возобновляемым источникам энергии, чтобы удовлетворить 80% спроса на электроэнергию к 2030 году.

Хабек добавил: "2022 год будет одним из самых изнурительных лет, которые переживало это министерство за долгое время".

Как сообщали ранее "Комментарии", в 2021 году количество информации о климатических условиях компаний резко возросло, поскольку выросло давление со стороны руководства.

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