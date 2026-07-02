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России приписали масштабную шпионскую операцию против НАТО: какие объекты оказались под прицелом

Аналитики заявляют, что дроны могли запускаться с судов теневого флота, а европейская ПВО за полтора года не перехватила ни одного аппарата

2 июля 2026, 15:08
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Кравцев Сергей

Россия могла организовать длительную разведывательную операцию против ключевых военных объектов стран НАТО, используя беспилотники, которые запускались с судов так называемого теневого флота. К такому выводу пришли эксперты Международного института стратегических исследований (IISS), проанализировав серию загадочных инцидентов в Европе.

России приписали масштабную шпионскую операцию против НАТО: какие объекты оказались под прицелом

Российские шпионы. Фото: из открытых источников

Согласно докладу, за последние полтора года исследователи зафиксировали 144 случая появления беспилотников над стратегическими объектами более чем в десяти европейских странах. Среди целей оказались авиабаза Лейкенхит в Великобритании, где готовились к размещению американского ядерного оружия, французская база атомных подводных лодок Иль-Лонг, а также авиабазы Кляйне-Брогель в Бельгии и Фолькель в Нидерландах, где, по данным аналитиков, также хранится американское ядерное вооружение.

Авторы исследования считают, что беспилотники могли запускаться с судов, находившихся неподалеку от европейских берегов с отключенными транспондерами. Некоторые корабли, предположительно, использовались как плавучие пункты управления или ретрансляторы сигналов для дронов.

По оценке старшего научного сотрудника IISS Чарли Эдвардса, за этой кампанией с высокой вероятностью могли стоять структуры российской военной разведки. Предполагаемыми задачами операции называют сбор информации о военной инфраструктуре, наблюдение за ядерными объектами, изучение логистических маршрутов, а также оказание психологического давления на европейские государства.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает тот факт, что за весь период расследования европейским службам безопасности не удалось перехватить или уничтожить ни один из беспилотников. По мнению аналитиков, это свидетельствует о серьезных уязвимостях существующих систем противовоздушной обороны в борьбе с небольшими низколетящими дронами.

Исследование также отмечает, что количество подобных инцидентов начало сокращаться лишь после того, как европейские военно-морские силы усилили контроль над судами теневого флота и активизировали их задержания.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/jul/02/russia-mounted-drone-surveillance-of-european-nuclear-sites-over-18-months
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