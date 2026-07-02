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Росії приписали масштабну шпигунську операцію проти НАТО: які об'єкти опинилися під прицілом

Аналітики заявляють, що дрони могли запускатися з суден тіньового флоту, а європейська ППО за півтора року не перехопила жодного апарату

2 липня 2026, 15:08
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Кравцев Сергей

Росія могла організувати тривалу розвідувальну операцію проти ключових військових об'єктів країн НАТО за допомогою безпілотників, які запускалися з суден так званого тіньового флоту. Такого висновку дійшли експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), проаналізувавши серію загадкових інцидентів у Європі.

Росії приписали масштабну шпигунську операцію проти НАТО: які об'єкти опинилися під прицілом

Російські шпигуни. Фото: з відкритих джерел

Згідно з доповіддю, за останні півтора роки дослідники зафіксували 144 випадки появи безпілотників над стратегічними об'єктами більш ніж у десяти європейських країнах. Серед цілей виявилися авіабаза Лейкенхіт у Великій Британії, де готувалися до розміщення американської ядерної зброї, французька база атомних підводних човнів Іль-Лонг, а також авіабази Кляйне-Брогель у Бельгії та Фолькель у Нідерландах, де, за даними аналітиків, також зберігається американське ядер.

Автори дослідження вважають, що безпілотники могли запускатися з суден, що були неподалік європейських берегів з відключеними транспондерами. Деякі кораблі, ймовірно, використовувалися як плавучі пункти керування або ретранслятор сигналів для дронів.

За оцінкою старшого наукового співробітника IISS Чарлі Едвардса, за цією кампанією з високою ймовірністю могли стояти структури російської військової розвідки. Передбачуваними завданнями операції називають збирання інформації про військову інфраструктуру, спостереження за ядерними об'єктами, вивчення логістичних маршрутів, а також психологічний тиск на європейські держави.

Особливе занепокоєння експертів викликає той факт, що за весь період розслідування європейським службам безпеки не вдалося перехопити чи знищити жодного з безпілотників. На думку аналітиків, це свідчить про серйозні вразливості існуючих систем протиповітряної оборони в боротьбі з невеликими дронами, що низько летять.

Дослідження також зазначає, що кількість подібних інцидентів почала скорочуватися лише після того, як європейські військово-морські сили посилили контроль над судами тіньового флоту та активізували їх затримання.

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Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/jul/02/russia-mounted-drone-surveillance-of-european-nuclear-sites-over-18-months
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