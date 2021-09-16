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Главная Новости Мир Европа Россия - это самый большой вызов для европейской безопасности, - резолюция Европарламента
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Россия - это самый большой вызов для европейской безопасности, - резолюция Европарламента

Евросоюз продлит санкции против России на год

сегодня, 15:10
Автор:

Козлова Альбіна

Европарламент принял резолюцию под названием "Направление политических отношений между ЕС и Россией" от 16 сентября 2021 года.

Россия - это самый большой вызов для европейской безопасности, - резолюция Европарламента

Европарламент принял резолюцию об отношениях с Россией, фото из открытых источников

В документе Россию при президенте Владимире Путине назвали "самым большим вызовом для европейской безопасности". В частности, там добавили, что демократическая трансформация России является основным интересом геополитической безопасности Евросоюза (ЕС).

Резолюция предусматривает ужесточение санкций против России: "ЕС должен обеспечить продолжение санкций до тех пор, пока Россия не выполнит соответствующие условия для их отмены". Поэтому предполагается, что санкции продолжат на год, вместо шести месяцев.

Противодействие нынешней российской угрозе — это борьба с российским вмешательством в ЕС и страны восточного соседства. ЕС должен продолжать отстаивать независимость, суверенитет Украины, ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, говорится в тексте.

Европарламент осуждает прямую и косвенную роль России в вооруженных конфликтах, концентрацию военной техники на границе с Украиной, незаконную оккупацию и аннексию Крыма, фактическую оккупацию отдельных частей Донецкой и Луганской областей.

Также в резолюции говорится о том, что Евросоюз осуждает нарушения прав человека и международного права на оккупированных территориях. Речь идет о задержании первого заместителя председателя Меджлиса Крыма Наримана Джелялова и еще четырех крымскотатарских лидеров.

Европейский союз убежден, что восстановление экономических отношений с Россией невозможно, пока она не прекратит свою агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, его государств-членов и территориальной целостности Грузии, Молдовы и Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-посол США рассказал, как заставить Путина забрать войска с востока Украины.


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Источник: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0383_EN.pdf
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